В выходные жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 35 парках

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в парках Московской области вновь будут работать выездные бригады врачей. Проверить своё здоровье жители смогут в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала лета здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тыс. человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как напомнили в ведомстве, для прохождения профосмотра при себе ужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследованипридут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
При необходимости врачи направят пациента в поликлинику на углублённое обследование.
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Лора Луганская