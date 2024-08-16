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В выходные жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 35 парках

16 августа 2024, 17:18
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в парках Московской области вновь будут работать выездные бригады врачей. Проверить своё здоровье жители смогут в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала лета здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тыс. человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



Как напомнили в ведомстве, для прохождения профосмотра при себе ужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследованипридут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

При необходимости врачи направят пациента в поликлинику на углублённое обследование.

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#московская область
«Спасает жизнь»: Невролог Хорошев назвал продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты
Невролог Хорошев: нехватка калия провоцирует аритмию, инсульты и инфаркты
16 августа 2024, 15:50

Фото: iStock/brizmaker

Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, в России снизилась, однако все равно является достаточно высокой. Как не стать жертвой сосудистой трагедии?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, из-за чего чаще всего происходят инсульты.
«Человек потеет и теряет большое количество электролитов — солей, которые нам нужны для того, чтобы управлять тканями или чтобы ткани могли управлять сами собой. Очень частая причина смерти людей, особенно на дачах. Количество калия, выходящего через кожу, человек не компенсирует, у него начинается аритмия, а дальше инсульт и смерть», — заявил эксперт.

Он рассказал, как компенсировать калий в организме, назвав один простой продукт, знакомый всем.
«Компенсировать калий в организме можно с помощью бананов, то есть съедать один банан в день. Если бы люди это знали, тысячи жизни россиян ежегодно были бы спасены от инфаркта и инсульта. Потому что калий нужен всем. Достаточно съедать один банан в день, чтобы забыть про эту проблему», — заявил врач.

По его мнению, также можно принимать средства для снижения агрегации эритроцитов, однако это только по рекомендациям лечащих врачей.

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#больные
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«В беспомощном состоянии»: Врач назвал симптомы инсульта и причины его возникновения
Врач Хорошев: инсульт возникает из-за тромбоза
16 августа 2024, 13:26

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Проблема сосудистых заболеваний, к которым относится инсульт, до сих пор актуальна. Еще недавно считалось, что инсульт — это исключительно возрастное заболевание, однако, сейчас оно встречается у молодых людей и пациентов среднего возраста. И самое страшное, что его нельзя спрогнозировать, а порой даже определить.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что распознать тяжесть инсульта обыватель не сможет, как и самостоятельно определить симптомы, однако это сможет заметить и сделать находящийся рядом человек.
«Происходит мгновенное выпадение функций мозга: двигательной, когнитивной (память и мышление), нарушается чувствительность. Ослабляется мимика на одной стороне лица, начинаешь говорить, булькая ртом. Речь становится непонятной, руки обвисают и не могут подниматься и двигаться. Критичность к проблеме снижена, поэтому сам человек этого не поймет. Он может упасть и в беспомощном состоянии находиться до гибели или до тех пор, пока его не найдут. Счастье, если рядом оказывается родственник, друг, сосед, который видит со стороны и может помочь», — сказал врач.

Эксперт также развеял миф о том, что стресс провоцирует инсульт.
«Считают, что якобы стресс вызывает сужение сосудов, из-за чего кровь перестает поступать в какой-то регион головного мозга, и наступает инсульт. Это абсурд. Связь стресса с инсультом совсем другая, стресс может вызывать нарушение сердцебиения, что приводит к тромбозу. Тромбы выстреливают в печень, в легкие и головной мозг. Они приходят в сосудистые сплетения, которые питают головной мозг от коры вглубь», — объяснил эксперт.

По его мнению, инсульт возникает не из-за сужения сосудов. И если давать средство для снижения давления, то больному станет еще хуже, и тяжесть инсульта усугубится, заключил специалист.

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#врачи
#больница
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Нарколог Холдин предупредил о риске внезапной смерти от энергетиков
16 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Компоненты, входящие в состав энергетиков, негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, потому продолжительное употребление таких напитков грозит проблемами с сердцем и даже внезапной смертью. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Основа любого энергетического напитка — это стимуляторы, кофеин, кроме того, в состав входят вещества, улучшающие усвоение кофеина, удлиняющие и усиливающие его действие. Благодаря этому энергетики снижают усталость и повышают настроение. Но нервная система и резервы организма при этом истощаются», — сказал Холдин.
Он добавил, что кофеин и прочие компоненты напитка сужают сосуды, из-за чего повышается артериальное давление, следовательно, возрастает риск поражения сердца и мозга.

«При регулярном употреблении энергетиков могут случиться проблемы с сердцем, сердечный приступ, аритмия и даже внезапная смерть», — подчеркнул нарколог.
Он пояснил, что механизм действия всех энергетиков, вне зависимости от марки, один и тот же: сначала стимуляторы вызывают прилив энергии, а затем наступает резкий упадок сил и апатия.

«Нужно понимать, что энергетики не содержат в себе никакой энергии, они просто оказывают стимулирующие воздействие, за которым неизбежно приходит слабость», — заявил Холдин.
Специалист напомнил, что употребление энергетиков может вызвать тахикардию, бессонницу, рвоту и гипертонию, эти напитки противопоказаны детям, подросткам, беременны женщинам, пожилым людям и сердечникам. А также людям с повышенной возбудимостью.

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#нарколог
#напитки
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#минздрав мо
#смерть
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО
16 августа 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх тысяч процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) бесплатно провели в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье процедура ЭКО проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования. Всего с начала года было выполнено более трёх тысяч таких процедур», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства области Людмилы Болатаевой.
В министерстве отметили, что для получения ЭКО бесплатно необходимо оформить соответствующую квоту. Подробная инструкция по оформлению этой льготы, а также перечень документов, которые для этого потребуются, размещены на сайте Минздрава Подмосковья в разделе «Информация».

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Избыток соли и недостаток сна: ученые выяснили, какие привычки продлят жизнь

Стала известна неожиданная опасность сна при свете

Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи
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#омс
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Избыток соли и недостаток сна: ученые выяснили, какие привычки продлят жизнь
«Вечерняя Москва»: названы три привычки, способствующие долголетию
16 августа 2024, 05:09

Фото: istock/ilona titova

В результате масштабного исследования ученые выявили три основных привычки, способствующих долголетию и улучшению здоровья.
Первым ключевым аспектом является снижение потребления соли, передает «Вечерняя Москва». Избыточное потребление соли может привести к задержке жидкости в организме, ухудшению кровообращения и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и гипертония.

Второй важный момент — ограничение приема медикаментов. Чрезмерное использование лекарств может ослаблять иммунитет и вызывать зависимость от искусственных стимуляторов.

Третья привычка, на которую обращают внимание исследователи, — полноценный сон. Высыпаться важно сразу по нескольким причинам. Полноценный сон не только улучшает когнитивные функции и стабилизирует нервную систему, но и благоприятно сказывается на метаболизме и эмоциональном фоне.

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#опасность
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Стала известна неожиданная опасность сна при свете
Врач Калошина: сон при свете грозит ожирением
15 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/bernardbodo

Эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что сон при свете или под телевизор может грозить заболеваниями, включая ожирение, а также хронический стресс.
«Выработка мелатонина — «гормона сна» — ночью происходит только при выключенном свете. Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключаете звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов рассказал, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.

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#человек
#опасность
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#стресс
#ожирение
#сон
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Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда
Учёный Ефимов предупредил об опасности глутамата натрия
15 августа 2024, 19:26

Фото: iStock/ValentynVolkov

Ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов заявил, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.
«Эта добавка чаще всего присутствует в блюдах в точках быстрого питания, где часто предлагают некачественную еду, а ее недостатки закрывают дозой приправы. Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Кроме того, вкусовые добавки в блюдах быстрого питания могут вызывать привыкание.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.

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#диетолог
#питание
#здоровье
#пища
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Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи
Врач Гузяева: Зубы могут выпасть из-за неправильного питания
15 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/Bojan89

Заведующая стоматологическим отделением клиники Ирина Гузяева заявила, что комплексной причина выпадения зубов у молодых людей является неправильное питание.
В частности, по её словам, к потере зубов может привести мягкая пища.

«Неправильное питание – комплексная причина выпадения зубов, которое может быть вызвано дефицитом витаминов и минералов. При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба. Ослабевает фиксация зубов. Рафинированная мягкая пища тоже может привести к выпадению зубов. Для правильного кровоснабжения тканей пародонта важна регулярная жевательная нагрузка», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Также к потере зубов могут привести различные заболевания, такие как кариес, пульпит и периодонтит, пародонтит, пародонтоз, а также сахарный диабет, ожирение, остеопороз.

Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.

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#зубы
#стоматолог
#стоматология
#заболевания
#терапевт
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В подмосковной деревне Назарьево построят фельдшерский здравпункт
15 августа 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фельдшерский здравпункт появится в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здравпункт будет построен недалеко от местного дома культуры. В здании общей площадью около 90 метров предусмотрен кабинет фельдшера, а также смотровой кабинет и комната для проведения процедур. Медицинское учреждение будет обеспечено всем необходимым оборудованием», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Прилегающую территорию благоустроят: там проведут озеленение и организуют парковку.

Он добавил, что построить здравпункт планируется уже в этом году. Медучреждение будет обслуживать около 350 человек.

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#здравоохранение
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#мособлархитектура
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