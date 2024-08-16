В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше трёх тысяч процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) бесплатно провели в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье процедура ЭКО проводится бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования. Всего с начала года было выполнено более трёх тысяч таких процедур», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства области Людмилы Болатаевой.В министерстве отметили, что для получения ЭКО бесплатно необходимо оформить соответствующую квоту. Подробная инструкция по оформлению этой льготы, а также перечень документов, которые для этого потребуются, размещены на сайте Минздрава Подмосковья в разделе «Информация».
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