Балашихинские хирурги поставили на ноги 90-летнюю пациентку со сложным переломом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Балашихинской больницы за сутки поставили на ноги 90-летнюю женщину с оскольчатым переломом бедра. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение филиала больницы №3 поступила пожилая пациентка с жалобами на боль и ограничение движения в правом тазобедренном суставе. Она также не могла опираться на нижнюю конечность.
Диагностика выявила у неё закрытый подвертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Как выяснилось, у женщины дома закружилась голова, она упала на правый бок и сразу почувствовала резкую боль в суставе.
Сейчас она уже выписана на амбулаторное лечение.
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Диагностика выявила у неё закрытый подвертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Как выяснилось, у женщины дома закружилась голова, она упала на правый бок и сразу почувствовала резкую боль в суставе.
«Учитывая почтенный возраст пациентки и наличие остеопороза, такие сложные переломы, могут возникать даже при падении с высоты собственного роста. Мы использовали современный метод под названием остеосинтез. Процедура предполагает сопоставление и фиксацию костных отломков с помощью металлического штифта. После этого повреждённая кость срастается правильно», – рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением больницы Далер Раджабов.Через несколько часов после операции женщина смогла присаживаться на кровати, а сделать первые шаги с помощью ходунков - в первые сутки.
Сейчас она уже выписана на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская