Подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь новорождённого с заворотом кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД поступил младенец с трудностями при кормлении – резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Ребёнок родился недоношенным. Медики выявили у него такую аномалию, как незавершённый поворот кишечника. Заболевание может сопровождаться трудностями вскармливания в раннем возрасте, а к одному году привести к кишечной непроходимости.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
После операции мальчик прошёл реабилитацию и был выписан домой под амбулаторное наблюдение. Теперь он может жить обычной жизнью.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Выявить заболевание помогла рентгенологическая диагностика. Этот порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно. Ребёнок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Однако без хирургического вмешательства патология в любой момент может привести к завороту кишки и её некрозу. А это прямая угроза не только дальнейшему развитию ребёнка, но и его жизни», – пояснила врач-детский хирург Татьяна Шишкина.По её словам, операцию провели через маленький разрез на животе. Это позволило полностью восстановить правильное положение и проходимость кишечника.
После операции мальчик прошёл реабилитацию и был выписан домой под амбулаторное наблюдение. Теперь он может жить обычной жизнью.
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Лора Луганская