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Подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника

25 октября 2024, 18:07
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь новорождённого с заворотом кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД поступил младенец с трудностями при кормлении – резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Ребёнок родился недоношенным. Медики выявили у него такую аномалию, как незавершённый поворот кишечника. Заболевание может сопровождаться трудностями вскармливания в раннем возрасте, а к одному году привести к кишечной непроходимости.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Выявить заболевание помогла рентгенологическая диагностика. Этот порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно. Ребёнок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Однако без хирургического вмешательства патология в любой момент может привести к завороту кишки и её некрозу. А это прямая угроза не только дальнейшему развитию ребёнка, но и его жизни», – пояснила врач-детский хирург Татьяна Шишкина.
По её словам, операцию провели через маленький разрез на животе. Это позволило полностью восстановить правильное положение и проходимость кишечника.

После операции мальчик прошёл реабилитацию и был выписан домой под амбулаторное наблюдение. Теперь он может жить обычной жизнью.

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#операция
В Московской области назвали лучших водителей скорой помощи
25 октября 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

18 победителей отборочных испытаний приняли участие в финале конкурса водителей скорой помощи, который прошёл в Подольске. Итоги ежегодного состязания подвела Московская областная станция скорой помощи, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«От навыков водителя скорой помощи зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар. Поэтому для нас важно поддерживать профессионалов. По результатам конкурса водитель, занявший первое место, получит денежную премию в 100 тыс. рублей, второе и третье – 80 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На конкурсе водители Московской областной станции скорой помощи соревновались в выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле скорой, и правил дорожного движения.

Победителем стал Алексей Вороньков, работающий на Дмитровской подстанции. Второе место занял Павел Козлов подстанции, третье – водитель Химкинской подстанции Иван Паневкин.

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Подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника

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Лечение в стационаре Центра им. Рошаля прошли уже более 1 тыс. детей
25 октября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Более 1 тыс. маленьких пациентов успешно прошли лечение в стационаре Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля с момента его открытия. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сейчас в центре работают 26 отделений по 28 профилям общей мощностью более 460 коек.
«Здесь работают высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. В нашем центре проводят сложные операции – такие как эндоваскулярная коррекция врождённых пороков сердца, микрохирургические вмешательства в челюстно-лицевой зоне и многие другие. Абсолютное большинство вмешательств проводится малоинвазивно. Это позволяет пациентам скорее восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни», – рассказала главврач ДКЦ им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
По её словам, в ДКЦ им. Рошаля установлено свыше 9 тыс. единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии и аппараты для гемодиафильтрации.

Детский клинический центр – флагманский проект в сфере подмосковного здравоохранения. Клиника стала координатором всех детских учреждений региона.

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Слабоумие и авитаминоз: Нарколог раскрыл последствия употребления алкоголя осенью
Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь вымывает из организма витамины
25 октября 2024, 10:44

Фото: istock / igorr1

Перед предстоящей зимой мы часто сталкиваемся с нехваткой витаминов. Некоторые все лето активно потребляют фрукты, ягоды и овощи, а кто-то предпочитает пропить курс мультивитаминных комплексов по осени.
Однако как сделать это грамотно, чтобы все усилия не пропали? И как алкоголь может разрушать витамины, микро- и микроэлементы в организме, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Человек, который выпивает, попадет в замкнутый круг. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дефициту нужных для организма веществ. А их недостаток может усиливать тягу к алкоголю», — рассказал Холдин.
Алкоголь разрушает запасы витаминов и полезных веществ, а также запускает процесс развитие авитаминоза. В основном, вымываются витамины группы В, поскольку они отвечают за самые важные функции в теле человека — от работы эндокринной и нервной систем до состояния сосудов, кожи, волос и ногтей. Помимо этого, от спиртного быстро иссякают запасы магния.

«Необходимо знать, что недостаток витаминов группы В приводит к слабоумию», — отметил врач.
Чтобы максимально обогатить организм важно придерживаться простых правил. Стоит уделить внимание рациону питания, добавив в него больше сезонных овощей и фруктов.

При желании пропить витаминный курс, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стоит отказаться от курения и спиртных напитков, которые могут свести на нет все старания. В областном клиническом наркодиспансере также напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации потребления овощей и фруктов.

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Доставлять пациентов в больницы Подмосковья начал третий вертолёт санавиации
24 октября 2024, 22:33

В Московской области заступил на дежурство третий по счёту вертолёт санитарной авиации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Санавиация применяется, когда нужно оперативно доставить пациента в больницу.
«Скорость доставки в этом случае не зависит от дорожного трафика и расстояния до медицинской организации. В августе начал работу Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который круглосуточно принимает маленьких пациентов для оказания экстренной медпомощи. Для их транспортировки на дежурство заступил третий вертолет санавиации», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, в составе авиамедицинских бригад – опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры медицины катастроф. А посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», что позволяет вертолётам летать даже в тёмное время суток.

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#московская область
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В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения
24 октября 2024, 20:14

Фото: пресс-служба городского округа Ступино

Сроки завершения капремонта учреждений здравоохранения в посёлках Михнево, Малино и городе Ступино обсудили на здравчасе, который провёл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Эти вопросы оказались наиболее волнующими население. Готовность объекта в Михневе – около 50%. Трудности связаны с подключением электричества. На объекте планируют увеличить число рабочих.

Штат больницы почти полностью укомплектован, мебель и оборудование находятся на складах поставщика. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал будущего года.

Участники встречи также обсудили ремонт на объектах в Малине и Ступине. Отмечалось, что необходимо нарастить темпы работ и увеличить на площадках число рабочих.

Большинство обращений жителей за прошедшую неделю связано с прохождением диспансеризации и трудностями при записи к профильным специалистам.
«Ступинцев также интересуют отметки о диспансеризации, которую они полностью не прошли. По словам представителей местной больницы, этот вопрос возникает из-за недостаточной информированности населения. Посещение ряда врачей и сдача определённых анализов считаются одним из первичных этапов диспансеризации», – отметили в администрации.
Затруднения с записью на приём связаны с дефицитом специалистов. Медучреждения продолжают привлекать квалифицированные кадры.

На совещании стало известно, что Ступинская клиническая больница увеличила штат на пять человек. Один врач проходит повторную аккредитацию.

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Серпуховских школьников познакомили с профессией слесаря
24 октября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Губернском колледже Серпухова в рамках федерального проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы по профессии слесаря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Профессиональная проба – это проверка, которая моделирует элементы конкретного вида профессиональной деятельности. Это способствует осознанному и обоснованному выбору профессии.
«Школьникам представили сведения о профессии слесаря, её особенностях и навыках, необходимых специалисту. Ребята были удивлены, узнав, что существует более 70 специальностей слесарей, включая слесаря широкого профиля, слесаря-инструментальщика, слесаря-ремонтника и слесаря-электромонтажника», – говорится в сообщении.
Студенты старших курсов рассказали, что слесарь занимается монтажом и демонтажом, изготовлением деталей, ремонтными работами на оборудовании различного назначения. Он также обеспечивает исправность используемого инструмента.

Представители этой профессии востребованы практически во всех сферах хозяйства. Слесаря можно встретить на промышленном предприятии, в структурах ЖКХ, в автомастерских.

Как отметили в администрации, работа слесаря проходит в сложных и опасных условиях, поэтому он должен строго соблюдать технику безопасности и использовать средства защиты.

Слесарь может открыть собственное дело, стать предпринимателем и оказывать услуги индивидуально. Также у него есть возможность освоить смежную профессию, чтобы расширить свои возможности.

Всероссийский проект «Билет в Будущее» помогает каждому ребёнку найти профессиональную траекторию и начать развиваться в выбранном направлении.

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#подмосковье
#московская область
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Врач Соломахина раскрыла опасность суши для беременных
Врач Соломахина: Суши опасны для беременных листериозом
24 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции Ирина Соломахина заявила, что суши и роллы опасны для беременных более высоким шансом заражения листериозом.
Она пояснила, что листериоз возникает из-за размножения бактерий листерий, которые могут попасть в организм, в том числе, через сырую рыбу.

«Листериоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией листерией. У здоровых людей с сильной иммунной системой заболевание обычно проявляется легкими симптомами или ограничивается пищевым отравлением. Но беременные женщины находятся в группе повышенного риска — заболеваемость листериозом у них выше в 10-100 раз», — отметила в беседе с Газета.ру Соломахина.

Ранее акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявляла, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.

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#беременные женщины
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#продукты
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#питание
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Биолог Баранова напомнила об опасности микоплазменной пневмонии
24 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявила, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.
«В случае микоплазмы самое плохое, что она на самом деле вызывает срывы в астматическое поведение наших клеток в легких. То есть у человека, который получает микоплазменную пневмонию, есть вероятность, что после неё станет больше таких реакций», — добавила в беседе с «Москвой 24» Баранова.

Для того, чтобы избежать болезни, специалист рекомендовала следить за иммунитетом, укрепляя его, а также контролировать здоровье слизистых оболочек, потреблять достаточное количество воды.

А в Санкт-Петербурге несколько школ перевели на дистанционный формат обучения из-за роста заболевания пневмонией у детей.

«При отсутствии ребёнка по заявлению в четверг, пятницу перед каникулами, выход в школу 6 ноября возможен только при наличии справки от врача. Так как инфекционный период данного заболевания (пневмония) около 2 недель. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких», – приводит «Петербургский дневник» сообщения родителям учащихся школ.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщал, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.

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Учёные нашли способ повысить концентрацию лекарственных соединений в растениях
24 октября 2024, 18:18

Фото: iStock/howtogoto

Учёные Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН научились увеличивать концентрацию лекарственных соединений в растениях с помощью яркого света.
В частности, с помощью света увеличивается выработка полифенолов, которые действуют в организме как антиоксиданты, в чае.

«Вне зависимости от яркости свет оказывал стрессовое воздействие на каллусные культуры чая, в них повысилась выработка антиоксидантов, в частности полифенолов. Это поможет подбирать условия для получения максимального количества фармакологически ценных метаболитов из растительных культур в лаборатории. Мы планируем исследовать, как меняется биосинтез других ценных веществ в растениях под действием света», — пояснила в беседе с RT доктор биологических наук Наталья Загоскина.

А кузбасским врачам удалось исправить костный дефект на черепе с помощью другой технологии — 3D-импланта. Операция была проведена 50-летней женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

«Сложное хирургическое вмешательство выполнил заведующий отделением нейрохирургии Михаил Федоров. Сперва выделил костный дефект и удалил рубцовые изменения, затем установил сам имплант», — приводит «Сiбдепо» комментарий Беглова.

Ранее сообщалось, что в Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи.

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Подмосковье ищет медработников