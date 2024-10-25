Лечение в стационаре Центра им. Рошаля прошли уже более 1 тыс. детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Более 1 тыс. маленьких пациентов успешно прошли лечение в стационаре Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля с момента его открытия. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сейчас в центре работают 26 отделений по 28 профилям общей мощностью более 460 коек.
По её словам, в ДКЦ им. Рошаля установлено свыше 9 тыс. единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии и аппараты для гемодиафильтрации.
Детский клинический центр – флагманский проект в сфере подмосковного здравоохранения. Клиника стала координатором всех детских учреждений региона.
Читайте также:
Слабоумие и авитаминоз: Нарколог раскрыл последствия употребления алкоголя осенью
Доставлять пациентов в больницы Подмосковья начал третий вертолёт санавиации
В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения
«Здесь работают высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. В нашем центре проводят сложные операции – такие как эндоваскулярная коррекция врождённых пороков сердца, микрохирургические вмешательства в челюстно-лицевой зоне и многие другие. Абсолютное большинство вмешательств проводится малоинвазивно. Это позволяет пациентам скорее восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни», – рассказала главврач ДКЦ им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
По её словам, в ДКЦ им. Рошаля установлено свыше 9 тыс. единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии и аппараты для гемодиафильтрации.
Детский клинический центр – флагманский проект в сфере подмосковного здравоохранения. Клиника стала координатором всех детских учреждений региона.
Читайте также:
Слабоумие и авитаминоз: Нарколог раскрыл последствия употребления алкоголя осенью
Доставлять пациентов в больницы Подмосковья начал третий вертолёт санавиации
В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения
Лора Луганская