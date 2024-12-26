Балашихинские хирурги удалили пациентке опухоль на голове величиной с мяч

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи филиала №3 Балашихинской больницы избавили пациентку от кровоточащей опухоли на голове размером с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступила 75-летняя женщина с кровотечением из опухолевидного образования на волосистой части головы. Как выяснилось, это было вызвано падением с ударом головой, который пришелся именно на новообразование.
Диагностика выявила множественные новообразования на голове пациентки – атеромы. Это кисты подкожной сальной железы, которые не болят и не представляют опасности для жизни. Со слов женщины, кожные образования развивались много лет и особенно не беспокоили ее. Косметический дефект она скрывала головным убором. Болезненные ощущения появились лишь в последнее время, когда кисты воспалились и отекли.
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Диагностика выявила множественные новообразования на голове пациентки – атеромы. Это кисты подкожной сальной железы, которые не болят и не представляют опасности для жизни. Со слов женщины, кожные образования развивались много лет и особенно не беспокоили ее. Косметический дефект она скрывала головным убором. Болезненные ощущения появились лишь в последнее время, когда кисты воспалились и отекли.
«Случайное падение, которое привело пациентку в больницу, спасло ей жизнь. Очаг инфекции грозил развитием сепсиса. Под общим наркозом гигантскую капсулу с гноем иссекли, рану обработали и ушили. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественную природу кожного образования», – рассказал заведующий филиалом №3, врач-хирург Денис Гулькин.Сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение. Оставшиеся на голове атеромы меньших размеров ей удалят через несколько месяцев под местной анестезией.
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Лора Луганская