Подмосковные онкологи спасли трёхмесячную девочку с опухолью почки

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области
Трёхмесячную девочку с нефробалстомой — врождённой эмбриональной злокачественной опухолью правой почки спасли врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Новообразование размером 4 на 3 сантиметра было выявлено на почке девочки в ходе планового УЗИ в поликлинике по месту жительства. Малышку направили на дополнительное обследование в областной онкодиспасер, где установили, что опухоль является раковой.
Он добавил, что оставшаяся часть правой почки функционирует нормально и ребёнок развивается в соответствии с возрастом.
Читайте также:
В Московской области за год заготовили 71 тонну крови и её компонентов
Эксперт перечислил позы для сна, которые провоцируют раннее старение
Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы
«Девочке провели предоперационный курс химиотерапии, благодаря чему размер опухоли уменьшился. После этого опухоль удалили и провели ещё один курс химиотерапии», — рассказал онколог детского отделения № 7 областного онкодиспансера Владимир Стрыков.
Он добавил, что оставшаяся часть правой почки функционирует нормально и ребёнок развивается в соответствии с возрастом.
Читайте также:
В Московской области за год заготовили 71 тонну крови и её компонентов
Эксперт перечислил позы для сна, которые провоцируют раннее старение
Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы
Лев Каштанов