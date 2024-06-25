Балашихинские офтальмологи без операции вернули пациенту зрение

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Балашихинской больницы без операции вылечили мужчину, едва не ослепшего от редкого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение филиала №2 обратился 54-летний мужчина с жалобами на снижение зрения в правом глазу. Оно упало до критических 5%. Пациенту проверили зрение и диагностировали увеит – внутриглазное воспаление сосудистой оболочки глаза.
Всё началось несколько лет назад с внезапной боли в правом глазу. Появились покраснение, рези, нагноение, стала развиваться слепота.
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Всё началось несколько лет назад с внезапной боли в правом глазу. Появились покраснение, рези, нагноение, стала развиваться слепота.
«Увеит – редкое заболевание и без адекватного лечения может спровоцировать слепоту. У пациента было запущенное состояние глаза: сильно изменены роговица и форма зрачка, а сам зрачок не реагировал на свет. В стационаре он прошёл полный курс консервативного лечения, включавшее специально подобранные мази, внутриглазные инъекции и капли», – рассказал лечащий врач-офтальмохирург Александр Серпутько.По его словам, на момент выписки мужчины острота зрения в глазу составляла уже 90%. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан с рекомендацией регулярно наблюдаться у офтальмолога.
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Лора Луганская