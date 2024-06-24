Партнёрские роды в Подмосковье выбирает каждая четвёртая беременная

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Каждая четвёртая женщина в Московской области выбирает партнёрские роды. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В перинатальных центра и родильных домах региона пациенткам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Самый популярный выбор рожениц – партнёрские роды. Они составляют около 25% от общего количества.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье».
На нём размещена вся информация о системе родовспоможения в регионе.
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«В момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвёртая женщина выбирает партнерские роды. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье».
На нём размещена вся информация о системе родовспоможения в регионе.
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Лора Луганская