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Партнёрские роды в Подмосковье выбирает каждая четвёртая беременная

24 июня 2024, 18:00
Фото: Istockphoto / molka

Фото: Istockphoto / molka

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Каждая четвёртая женщина в Московской области выбирает партнёрские роды. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В перинатальных центра и родильных домах региона пациенткам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Самый популярный выбор рожениц – партнёрские роды. Они составляют около 25% от общего количества.
«В момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвёртая женщина выбирает партнерские роды. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье».

На нём размещена вся информация о системе родовспоможения в регионе.

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#подмосковье
#московская область
Педиатр Одинаева рассказала, как правильно собрать аптечку для отдыха с детьми
24 июня 2024, 17:28

Фото: istockphoto / CentralITAlliance

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами по сбору аптечки для отдыха с детьми. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметила, что перед поездкой необходимо проконсультироваться с педиатром, чтобы удостовериться в готовности ребенка к отдыху и согласовать состав аптечки.

«Не стоит резко менять климатические зоны, поскольку дети это переносят очень плохо из-за длительной акклиматизации. Кроме того, путешествовать сразу после любой прививки небезопасно, и лучше отложить поездку хотя бы на месяц.Брать с собой нужно только проверенные и надежные лекарства. Заранее проверьте срок годности всех лекарств, которые планируете взять с собой, и учитывайте условия хранения препаратов», — объясняет Нисо Одинаева.

Во избежание проблем с провозом багажа и повреждением флаконов стоит отдать предпочтение лекарствам в виде таблеток и порошков вместо жидкостей и спреев.

Специалист назвала самые необходимые лекарства, которые должны быть в детской аптечке: антисептик, жаропоижающие, энтеросорбенты, пробиотики, спрей от ожогов, гель от раздражения кожи, таблетки от аллергии, обезболивающие, средства от укачивания, солнцезащитный крем и спрей от боли в горле.

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Россиянам назвали идеальное время для отпуска с точки зрения психологии
Психолог Колосова: не стоит ждать усталости, чтобы уйти в отпуск
24 июня 2024, 13:57

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Чтобы уйти в отпуск, не нужно ждать полной усталости, так как организм не успеет восстановиться после выгорания и стресса, посоветовала кандидат психологических наук Светлана Колосова.
«Нельзя ждать, когда начали болеть или сильно устали. Надо как в спорте: работать до легкой усталости мышц, не до того, как их убьешь на тренировке, а потом молочная кислота будет выходить три дня. Вот так и с отпуском», — отметила Колосова в разговоре с NEWS.ru.

Она уточнила, что в отпуск лучше всего уходить при появлении лёгкой усталости, а не конкретного переутомления, чтобы избежать эмоционального выгорания и стресса.

По словам психолога, человеку в отпуске необходимо восстановиться и получить заряд энергии. Но если он уходит на отдых очень уставшим, то вернется к труду чуть более отдохнувшим, однако полностью восстановиться он не сможет.

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Свыше 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
24 июня 2024, 13:33

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в прошедшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В выходные проверить здоровье в парках жители могли в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Лобне, Наро-Фоминске, Рузе и Шатуре.

«Благодаря такой акции, все желающие могут проверить свое здоровье на свежем воздухе без посещения поликлиники. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались более 1,3 тыс. человек, а с начала лета уже почти 3,3 тыс. человек прошли диагностику», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

для удобства получения результатов обследования они придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
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В Шаховской построили два ФАПа
24 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Минстройкмплекса МО

Два модульных фельдшерско-акушерских пункта построили на территории городского округа Шаховская: в селе Ивашково и в деревне Дор, оба медучреждения получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Каждый из новых ФАПов рассчитан на 36 посещений в смену. Фельдшерско-акушерские пункты представляют собой одноэтажные здания площадью 200 квадратных метров. Там расположены кабинет врача, процедурная, смотровая, стерилизационная комната, а также прививочный кабинет, палата для пациентов и помещение для отдыха медиков», — говорится в сообщении.
На прилегающих территориях обустроены места для парковки и места для отдыха, проведено комплексное озеленение.

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Видновские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли, которую она боялась удалять 15 лет
24 июня 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы удалили пациентке трёхкилограммовую опухоль, которую она носила 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 60-летняя женщина с объёмным образованием на ноге в паховой области, которое мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Как выяснилось, она полтора десятка лет не обращалась к врачам, так как боялась операции.

Состояние пациентки осложняли сахарный диабет и избыточный вес. Врачи провели диагностику и выявили липому - доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки.
«В ходе полуторачасовой операции мы удалили трёхкилограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную – на второй, которая на тот момент достигла размеров буханки хлеба. Липома, вырастая до гигантских размеров, становится опасной, так как может переродиться в онкологическую опухоль. Поэтому она требует регулярного наблюдения у врача и должна удаляться в плановом порядке», – сказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное наблюдение.

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Диетолог назвала ягоды, которые помогут похудеть
Диетолог Королёва: можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике
24 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/Yasonya

Чтобы легче и быстрее сбросить лишний вес, можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.
«С целью снижения массы тела или коррекции фигуры хорошо устраивать разгрузочные дни с использованием только одного или двух-трех продуктов. Земляника – низкокалорийный продукт и в сочетании с голубикой прекрасно подходит для разгрузочного дня. Количество употребляемых ягод при этом, безусловно, надо дозировать. Для взрослого человека это от 1,5 до 1,8 кг в день, распределенных на шесть-восемь приемов», — рассказала Королева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Она уточнила, что в разгрузочный день необходимо пить не менее 2,5 литра воды, тогда снижение веса будет очевидным.

Специалист пояснила, что земляника стимулирует работу кишечника, богата витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Также эта ягода способна оказывать профилактическое действие и предотвращать простудные заболевания. При этом людям с аллергией и детям стоит употреблять землянику с осторожностью.

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Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
21 июня 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сильные дожди с грозами могут застать взрослых с детьми врасплох. Это может случиться и на прогулке, и на пляже, и транспорте. Как вести себя во время грозы, рассказал врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Если гроза застала вас с детьми на улице, немедленно прекратите подвижные игры и идите домой. Если до дома далеко, ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом – в высокие деревья чаще всего попадает молния. Держитесь подальше от линий электропередачи, столбов, электропроводки и антенн», – посоветовал врач, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоит избегать и открытых мест – пляжей, лесных опушек, пустырей и полей.
«Если вы в воде, немедленно выходите – плавать в грозу опасно. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле. Его корпус служит экраном от электрического разряда, а попадание молнии рядом с машиной не повредит пассажирам, так как покрышки не пропустят электричество внутрь», – продолжил Цуркин.
Если стихия застала на природе, оптимальным местом для того, чтобы переждать грозу, может стать низина, яма или овраг. Безопасно будет также в зарослях кустарника или в скоплении небольших деревьев.

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#минздрав мо
#дети
#гроза
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Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с пересаженной печенью
21 июня 2024, 15:43

Фото: Istockphoto / Motortion

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. Краснопольского помогли стать матерью 39-летней пациентке с пересаженной печенью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ была направлена женщина с редким наследственным заболеванием – болезнью Вильсона-Коновалова. Она вызвала необратимые изменения внутренних органов. Несколько раз женщина перенесла смертельно опасные осложнения. Всё это вызвало в 2013 году необходимость пересадки печени и пожизненного лечения для подавления нежелательных реакций организма.
«Несколько раз во время беременности у пациентки возникала угроза преждевременных родов. Однако благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов, трансплантологов, кардиологов и неврологов женщина родила с помощью кесарева сечения здорового малыша», – рассказала заведующая по здравоохранению акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Екатерина Магилевская.
По её словам, на свет появился здоровый мальчик весом 3120 г и ростом 50 см. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

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#минздрав мо
#здоровье
#мониаг
#роды
#беременность
#акушерство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье спасли женщину с тяжелой аллергией на препараты от ОРВИ
21 июня 2024, 14:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ спасли женщину с тяжелой формой аллергической реакции на препараты от ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В отделение дерматовенерологии за помощью обратилась 28-летняя девушка. Она жаловалась на резкое повышение температуры до 39°С, а также на появление на коже яркой эритемы.

В ходе осмотра у неё диагностировали токсический эпидермальный некролиз, также известный как синдром Лайелла. Девушку экстренно госпитализировали в отделение реанимации.

«Синдром Лайелла — опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. За короткий период времени состояние пациентов становится крайне тяжёлым. Одной из причин развития синдрома является аллергическая реакция на лекарственные препараты. В случае с этой пациенткой, причиной стал нестероидный противовоспалительный препарат, который она принимала для лечения ОРВИ. Такая реакция организма обусловлена генетической предрасположенностью человека к различным аллергическим реакциям», — объяснила завотделением дерматовенерологи Елена Зенкевич.

В реанимации пациентке провели лечение, включающее кортикостероидные гормоны, плазмаферез для очищения крови и инфузионную терапию для восстановления водно-солевого баланса. Благодаря этому удалось остановить развитие опасного заболевания в первые сутки и добиться практически полного заживления эрозий в течение трёх недель.

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