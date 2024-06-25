Подмосковные врачи спасли ребёнка, проглотившего 13 магнитов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Двухлетнюю девочку, проглотившую 13 магнитов, спасли врачи Королёвской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка поступила в приёмное отделение с рвотой и болью в животе. В кишечнике ребёнка врачи обнаружили цепь из соединившихся друг с другом 13 магнитов. Выяснилось, что малышка играла с ними накануне и проглотила», — говорится в сообщении.В отделении понаблюдали за состоянием маленькой пациентки, и так как боли не прекращались, было принято решение провести операцию по извлечению магнитов.
«Наши хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина, используя лапаротомический метод, извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, возникшие из-за соединившихся шариков», — рассказал сказал и.о. завотделением детской хирургии Королёвской больницы Евгений Щербаков.Сейчас состояние девочки стабильное, она находится под наблюдением врачей.
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