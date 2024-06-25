В Подмосковье узнать о самочувствии родственника в больнице можно по номеру 122

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 5,5 тыс. раз жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.
На сегодняшний день проект работает в 49 больницах и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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«Узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тыс. человек», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На сегодняшний день проект работает в 49 больницах и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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Мира Полтева