Балашихинские онкохирурги спасли 85-летнюю пациентку с огромной саркомой

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
В Балашихе онкохирурги удалили 85-летней женщине огромную опухоль тонкой кишки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2022 году у пациентки появились периодические боли внизу живота. Она самостоятельно начала принимать обезболивающие препараты, но к врачам не пошла. После того, как у неё увеличился живот, и повседневная жизнь стала невозможной, женщина обратилась в Московский областной онкологический диспансер. В итоге у неё обнаружили саркому брыжейки тонкой кишки.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Онкологи напомнили о необходимости проходить профилактический осмотр у акушера-гинеколога раз в год даже при отсутствии жалоб. Это поможет своевременно диагностировать гинекологическое заболевание.
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«Опухоль достигала 40 м в диаметре. Для спасения жизни пациентки мы провели оперативное хирургическое вмешательство. Через 12 дней после операции женщину выписали под наблюдение гинеколога по месту жительства», – рассказала заведующая онкологическим гинекологическим отделением №4 Ирина Карьгина.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Онкологи напомнили о необходимости проходить профилактический осмотр у акушера-гинеколога раз в год даже при отсутствии жалоб. Это поможет своевременно диагностировать гинекологическое заболевание.
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Лора Луганская