Жуковские хирурги сохранили руку пациенту на гемодиализе

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Дмитрий Павлов
Врачи Жуковской больницы провели уникальную операцию, которая позволила спасти жизнь мужчины и сохранить ему правую руку. Об этом сообщили в лечебном учреждении.
С 2019 года пациент находится на гемодиализе. На правой руке была сформирована фистула, но позже перекрылась подключичная вена. Диализ стало невозможно проводить с нужной скоростью и степенью очистки крови. Кроме того, правая рука увеличилась в размерах, появились трофические язвы, боли и дискомфорт.
Пациент пытался получить помощь по восстановлению проходимости вены по месту жительства в Воронеже, но оказалось, что там подобные вмешательства не проводятся. Не смогли ему помочь и в профильной столичной клинике: московские врачи дважды пытались открыть вену, но безуспешно.
В итоге пациент нашёл в интернете Жуковскую ОКБ и отправился туда на госпитализацию. В больнице ему выполнили операцию по открытию и баллонной ангиопластике подключичной вены. Она прошла успешно, объём руки значительно уменьшился.
Хирургическое вмешательство проводили на новом ангиографическом комплексе, приобретённом по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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«На фоне функционирующей фистулы закрылась подключичная вена, из-за чего увеличенный венозный кровоток не мог дренироваться напрямую из руки. Это привело к патологическому отёку руки и поставило под угрозу проведение гемодиализа», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Борис Гегенава.
Пациент пытался получить помощь по восстановлению проходимости вены по месту жительства в Воронеже, но оказалось, что там подобные вмешательства не проводятся. Не смогли ему помочь и в профильной столичной клинике: московские врачи дважды пытались открыть вену, но безуспешно.
В итоге пациент нашёл в интернете Жуковскую ОКБ и отправился туда на госпитализацию. В больнице ему выполнили операцию по открытию и баллонной ангиопластике подключичной вены. Она прошла успешно, объём руки значительно уменьшился.
Хирургическое вмешательство проводили на новом ангиографическом комплексе, приобретённом по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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Лора Луганская