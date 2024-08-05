Подмосковные хирурги поставили на ноги упавшего с питбайка подростка

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Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы спасли юношу, получившего тяжёлые травмы после падения с питбайка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 16-летнего подростка с множественными травмами ноги и руки. Он получил их, паркуя в гараж своё транспортное средство и не справившись с весом питбайка. Врачи диагностировали открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков, а также закрытый перелом нижней трети лучевой кости предплечья со смещением отломков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациент выписан, однако его ждут восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.
Он настоятельно рекомендовал соблюдать все меры предосторожности во время пользования транспортными средствами и не забывать, что травму проще предотвратить, чем лечить.
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«Хирургическое лечение было объёмным. На ноге мы выполнили открытую репозицию, то есть сопоставили отломки кости внутренней и наружной лодыжек голени и зафиксировали металлическими конструкциями. Также провели пластику пяточно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава. Параллельно мы выполнили закрытое сопоставление отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнем», – описала лечение врач-травматолог МОДКТОБ Наталья Агафонова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациент выписан, однако его ждут восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.
«Довольно часто к нам попадают дети, получившие травмы во время катания на электросамокатах и питбайках. Еженедельно мы проводим профилактику детского травматизма, создавая памятки для детей и их родителей», – добавил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он настоятельно рекомендовал соблюдать все меры предосторожности во время пользования транспортными средствами и не забывать, что травму проще предотвратить, чем лечить.
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Лора Луганская