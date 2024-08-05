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Подмосковные хирурги поставили на ноги упавшего с питбайка подростка

05 августа 2024, 13:56
Фото: iStock / federico cardaio

Фото: iStock / federico cardaio

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Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы спасли юношу, получившего тяжёлые травмы после падения с питбайка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 16-летнего подростка с множественными травмами ноги и руки. Он получил их, паркуя в гараж своё транспортное средство и не справившись с весом питбайка. Врачи диагностировали открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков, а также закрытый перелом нижней трети лучевой кости предплечья со смещением отломков.
«Хирургическое лечение было объёмным. На ноге мы выполнили открытую репозицию, то есть сопоставили отломки кости внутренней и наружной лодыжек голени и зафиксировали металлическими конструкциями. Также провели пластику пяточно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава. Параллельно мы выполнили закрытое сопоставление отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнем», – описала лечение врач-травматолог МОДКТОБ Наталья Агафонова.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациент выписан, однако его ждут восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.
«Довольно часто к нам попадают дети, получившие травмы во время катания на электросамокатах и питбайках. Еженедельно мы проводим профилактику детского травматизма, создавая памятки для детей и их родителей», – добавил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он настоятельно рекомендовал соблюдать все меры предосторожности во время пользования транспортными средствами и не забывать, что травму проще предотвратить, чем лечить.

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#больница
Врач скорой помощи Полякова раскрыла лучшую тактику при травмах головы и позвоночника
Врач скорой помощи раскрыла лучшую тактику при травмах головы и позвоночника
05 августа 2024, 13:38

Фото: iStock / SbytovaMN

Летом люди часто сталкиваются с такими серьёзными проблемами, как повреждения позвоночника и черепно-мозговые травмы. Они могут возникнуть в результате дорожно-транспортных происшествий, на детских площадках, при падении с батута, велосипеда или самоката.
Первое, что нужно сделать в случае черепно-мозговой травмы – обеспечить пострадавшему полный покой. Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова.

Фото: iStock / humonia

«Нужно максимально ограничить его от воздействия каких-то внешних факторов. Если человек в сознании, мы можем спросить у него, где и что болит. У человека с черепно-мозговой травмой может быть тошнота и рвота. Если есть рвотный рефлекс, нужно препятствовать попаданию рвотных масс в дыхательные пути», – отметила врач.
Важно также выяснить, если ли у пострадавшего повреждение позвоночника, в том числе шейного отдела.
«Мы должны максимально бережно зафиксировать шейный отдел позвоночника. К сожалению, подручными средствами сделать это будет сложно. В этом случае нужно дождаться приезда скорой. Оценить наличие травмы позвоночника тоже непросто, даже если человек жалуется на боль. Лучшая тактика при ДТП, например, – не трогать пациента до приезда бригады врачей и не перемещать его, потому что мы можем нанести ему дополнительную травматизацию. Такая тактика относится как к черепно-мозговым травмам, так и к травмам позвоночника», – подчеркнула собеседница «Радио 1».

Фото: iStock / Motortion


По словам Поляковой, перемещать пострадавшего можно только при наличии угрозы его жизни – например, если автомобиль может взорваться. Тогда нужно положить его на твёрдую, ровную поверхность и перенести в безопасное место.

Фото: iStock / AD077

Обезболивающие препараты тоже лучше не давать, особенно если пострадал ребёнок – у него может развиться аллергическая реакция. Такой препарат можно дать только в случае, если на месте происшествия присутствуют его родители, и они утверждают, что у ребёнка нет аллергии, заключила медик.

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#подмосковье
#московская область
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Поликлиника в Котельниках получила мобильный аппарат для УЗИ
05 августа 2024, 13:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Переносное устройство для ультразвуковой диагностики поступило в Котельниковскую городскую больницу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новый аппарат позволит лучше и более детально визуализировать различные образования. Он даёт возможность проводить все виды исследований, которые назначают врачи», — рассказала врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.
Современный мобильный УЗИ-аппарат будет использоваться для проведения медосмотрах в детских садах и школах, а также на выездах к маломобильным пациентам.

Отмечается, что современный переносной аппарат для УЗИ поступил в поликлинику городского округа Котельники в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#котельники
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#аппарат
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#нацпроекты
#поликлиника
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Здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили более 7 тысяч человек
05 августа 2024, 12:32

Фото: пресс-службе Минздрава МО

В прошедшие выходные здоровье в парках проверили более 600 жителей Подмосковья, а с начала лета – уже свыше 7 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригады врачей работали на выезде в 34 городских округах, в том числе в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других городах.
«Мы продолжаем в регионе акцию «Проверь свое здоровье в парке». Видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные своё здоровье проверили 616 человек, а с начала лета – уже свыше 7 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Результаты обследования приходят жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Как отметили в министерстве, при выявлении патологий пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику по месту жительства.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#парки
#подмосковье
#московская область
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В ВОЗ предупредили о распространении в мире опасной супербактерии
03 августа 2024, 01:50

Фото: iStock/ weirdsquirrel

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о быстром распространении устойчивой к антибиотикам бактерии – гипервирулетной клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), информирует официальный сайт ВОЗ.
Данная бактерия вызывает пневмонию, менингит и заболевания мочевыводящих путей, но высоковирулентные штаммы еще более опасны. Она также может угрожать людям с сильной иммунной системой.

Клебсиелла выработала устойчивость к ампициллину, а затем и к другим антибиотикам. По данным ВОЗ, бактерия обнаружена в 16 странах мира, в том числе в США, Китае, Великобритании, Канаде, Японии, Индии и Иране. Штаммы бактерии ST23, устойчивые ко всем бета-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы, зафиксировали в 12 странах.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть носителями устойчивой к антибиотикам супербактерии. Газета Telegraaf обратила внимание на связь между лечением украинских солдат в Нидерландах и ростом числа мультирезистентных бактерий в стране.

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#индия
#иран
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Инфекционист Никифоров раскрыл истинные источники заражения ротавирусом
Инфекционист Никифоров: Море не причём
02 августа 2024, 19:24

Фото: iStock/iLexx

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что заражение ротавирусом на курортах происходит в основном не через море, а через туалетные комнаты и грязные руки.
«Море тут совершенно ни причем. Заражение происходит в другом месте и по другим причинам: это туалетные комнаты, грязные руки, где-то что-то попало в пищевые продукты и т. д. Также это может произойти в бассейнах со стоячей водой, которая плохо обеззараживается. Что касается моря – тут вероятность практически равна нулю», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Никифоров.

А диетолог Елена Козловская отметила, что правильную работу ЖКТ поддерживает водный баланс.

«Недостаток воды в организме приводит к повышенной выработке сальных желез. Достаточное количество жидкости поддерживает правильную работу желудочно-кишечного тракта, способствуя правильному перевариванию, перистальтике кишечника, работе желчного пузыря, а также профилактирует застой желчи», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Козловская.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская заявляла, что энтеровирусная инфекция может привести к тяжёлым осложнениям, таким, как менингит и энцефалит с отёком головного мозга, поражение сердечной и скелетных мышц, и даже к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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#инфекция
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#врач
#диетолог
#вирус
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Польский пастор рассказал о своём чудесном спасении в Петербурге
02 августа 2024, 19:11

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Католического священник Якуб Блащишин поделился историей своего чудесного спасения врачами Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.
По его словам, врачи буквально спасли его от смерти. Всё случилось два года назад, когда священник ехал из Москвы в Петербург. На вокзале мужчине стало плохо, он упал замертво. Впоследствии оказалось, что у него была смерть сердца.

«В результате остановки кровообращения из-за острого инфаркта у пациента произошла внезапная сердечная смерть. Когда его привезли к нам, мы продолжили реанимационные мероприятия, уже через 20 минут он был в операционной, где с помощью эхокардиографии выявили закупорку коронарной артерии. Мы установили стент, который восстановил кровоток», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» завотделением кардиохирургии Мариинской больницы Видади Эфендиев.

Отмечается, что сейчас мужчина регулярно проверяется в больнице, врачи оценивают его состояние на отлично.

До этого заместитель директора по научной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Наталья Ефимочкина раскрыла, кому для здоровья вреден арбуз.

«Мы в таких случаях говорим о людях с какими-то хроническими заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом. Какие-то ограничения почечной недостаточности. Здесь дело не только в арбузах. При таких заболеваниях, рацион больных определяет врач, который его наблюдает. Если он определяет какое-то количество арбуза, то это можно», — приводят «Известия» слова Ефимочкиной.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что «плохой» холестерин грозит атеросклерозом, который, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.

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#остановки
#здоровье
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#больницы
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Жителей Московской области вновь пригласили проверить здоровье в парках
02 августа 2024, 18:25

Фото: iStock / RossHelen

В предстоящие выходные, 3 и 4 августа, жители снова смогут проверить здоровье в парках Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах – в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других.
«Мы продолжаем акцию «Проверь своё здоровье в парке». Видим, что она пользуется спросом у наших жителей. Это отличная возможность позаботиться о себе и одновременно провести время с семьёй на свежем воздухе», – сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти профосмотр, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В министерстве напомнили, что при необходимости пациентов будут направлять на углублённое обследование в поликлинику по месту жительства.

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Врач Ярцева заявила о смертельной опасности «плохого» холестерина
02 августа 2024, 18:18

Фото: iStock/Naeblys

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что «плохой» холестерин грозит атеросклерозом, который, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.
«У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза. Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева.

А медицинский эксперт Полина Концедайло напомнила о существенном вреде полуфабрикатов и фастфуда для здоровья.

«Потребление сахаров и насыщенных жиров может способствовать дисбалансу кишечной микробиоты, приводить к обострению различных хронических болезней, таких как синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника», — отметила в беседе с «Известиями» врач.

Ранее кардиолог Асият Хачирова заявила, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.

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​Хирург Боровко рассказала об изменениях в системе здравоохранения Шатуры
02 августа 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Врач-хирург, эндоскопист Евгения Боровко отметила серьёзные изменения в системе здравоохранения городского округа Шатура. Семейные обстоятельства сложились так, что прошлой осенью она вернулась работать из Красногорска в Шатурскую больницу, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Многолетний опыт и высокая квалификация позволили врачу приступить к работе в хирургическом отделении.
«Вернувшись в Шатурскую больницу, была приятно удивлена большими возможностями для развития хирургии в целом и оперативной эндоскопии. В нашей больнице проводят лапороскопию, холецистэктомию, грыжесечение. Это началось не так давно. Важно, что лапороскопические операции проводят в экстренном порядке. Любой обратившийся, даже ночью или в праздничные дни, получит хирургическую помощь в полном объёме, с применением инновационных методик», – рассказала Евгения.
По её словам, в больнице жители округа могут получить широкий спектр медицинских услуг, не выезжая в столичные клиники.
«Не каждый город может похвастаться оказанием экстренной эндоскопической помощи, которая представлена в нашей больнице в виде остановки кровотечений», – подчеркнула Боровко.
Она также рассказала о современном оборудовании, которым оснащена больница.
«В отделении появился метод озонирования, особенно показанный для лечения ослабленных больных. Например, один из методов вспомогательного лечения при анаэробных инфекциях – озонирование физрастворов. Насыщенный озоном раствор проникает в кровяное русло и оказывает благотворное воздействие в комплексном лечении», – рассказала хирург.
По словам Евгении Боровко, важной для медиков остаётся возможность обучаться, повышать новые навыки, а затем успешно применять полученные знания на практике.

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#московская область
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