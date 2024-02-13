Балашихинские онкохирурги удалили пациентке 30-сантиметровую опухоль яичника

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30-сантиметровую раковую опухоль яичника удалили 74-летней женщине в Московском областном онкодиспансере в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Женщина поступила с жалобами на резкое похудение, увеличение живота и запоры. По итогам исследования врачи диагностировали у пациентки рак прямой кишки и метастатическую опухоль правого яичника.
После операции состояние женщины стабилизировалось, её выписали домой, теперь она будет наблюдаться у онколога по месту жительства.
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«Мы удалили огромную опухоль и выполнили резекцию ободочной кишки», — пояснил завотделением абдоминальной онкологии №2 Вартан Егиазарян.
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Лев Каштанов