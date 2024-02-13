Балашихинские онкохирурги удалили пациентке 30-сантиметровую опухоль яичника

Длительный просмотр телевизора, компьютерные игры, ранние пробуждения, а также физические и психологические нагрузки могут вызвать приступ у детей с эпилепсией. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.