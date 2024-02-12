Онколог развеяла несколько популярных мифов о раке

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Онколог Хамис Магомедова заявил, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии. В разговоре с «Лентой.ру» она развеяла некоторые мифы о раке.
Врач пояснила, что злокачественные опухоли не передается от человека к человеку и слухи о его заразность — ложь. Онколог также отметила, что некоторые инфекции могут провоцировать развитие онкологи. К примеру, штаммы вируса папилломы человека могут приводить к развитию рака шейки матки, влагалища, вульвы, анального канала, полового члена, а также глотки и гортани.
Также рак не может передаваться по наследству. Как утверждает Магомедова, на проявление онкологии влияет совокупность факторов, среди которых могут быть вредные привычки, возраст и пол человека.
Медик напомнила, что побороть рак можно за счет ранней диагностики и быстрой терапии. Она призвала регулярно проходить профилактические осмотры и обследования, даже если ничего не беспокоит.
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