Общественник Саверский заявил о возможной связи вакцины от кариеса с онкологией

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Президент лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что вакцина от кариеса может быть опасна поскольку может вызвать другие заболевания, например, онкологию.
«Есть некоторая взаимосвязь в том, чем больше человечество вакцинируется, тем больше болеет онкологией. Дело не только в том, что мы стали дольше жить и доживать до рака, но и в том, что вакцина не так воздействует на иммунную систему, открывая возможности для развития онкологии. В случае с кариесом, возможно, подавив бактерию, которая отвечает за его распространение, мы нарушим баланс и появится другая болезнь. Поэтому необходимы серьезные клинические исследования», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Саверский.
Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.
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