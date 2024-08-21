Балашихинские онкохирурги удалили пенсионерке опухоль околоушной слюнной железы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке опухоль околоушной слюнной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Она долгое время не обращалась за помощью, но, когда опухоль достигла гигантских размеров, решила записаться к врачу. Диагностика выявила у неё рак левой околоушной слюнной железы.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, хирурги удалили пациентке огромную опухоль, вернув её к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки нет. Она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение у врача-онколога.
Подмосковные онкологи напомнили, что предупредить развитие заболевания можно, если вовремя проходить диспансеризацию и профосмотры.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко. Хирургическое вмешательство представляет сложность, так как через железу проходит лицевой нерв, контролирующий работу мимических мышц. Доброкачественные и злокачественные опухоли вначале проявляются в виде узловидных изменений ткани. Их могут прощупывать сами пациенты. Они растут медленно и обычно безболезненны, но позже могут вызвать проблемы с глотанием и даже невозможность закрыть глаз», – рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи №8 Андрей Голубцов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, хирурги удалили пациентке огромную опухоль, вернув её к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки нет. Она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение у врача-онколога.
Подмосковные онкологи напомнили, что предупредить развитие заболевания можно, если вовремя проходить диспансеризацию и профосмотры.
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Лора Луганская