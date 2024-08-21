Королёвские хирурги спасли пациента от потери ноги

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Королёвской больницы спасли пациента от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 65-летний мужчина с жалобами на онемение и потерю чувствительности в левой ноге. Пациенту также трудно было ходить. Медики выявили у него закупорку поверхностной бедренной, подколенной и тибиальной артерий. Это грозило больному потерей конечности.
Учитывая все риски, врачи приняли коллегиальное решение провести операцию из двух этапов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Онемение конечности пропало, а её подвижность восстановилась.
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Учитывая все риски, врачи приняли коллегиальное решение провести операцию из двух этапов.
«На первом этапе нужно было обойти место закупорки в подвздошной артерии. Для этого сосудистый хирург Татьяна Сухарева выполнила аортобедренное шунтирование, то есть соединила аорту с бедренной артерией с помощью протеза. Далее к работе приступили рентгенэндоваскулярные хирурги. Специальными проводниками выполнили реканализацию, а затем – баллонную ангиопластику места закупорки артерий бедра и голени. Так был восстановлен нормальный просвет сосудов», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Руслан Гайфулин.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Онемение конечности пропало, а её подвижность восстановилась.
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Лора Луганская