Балашихинские врачи онкодиспансера стали победителями конкурса «Подмосковный врач»

Фото: Ирина Мальцева
Специалисты онкодиспансера в Балашихе стали победителями конкурса «Подмосковный врач». Об этом сообщила корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Победителями регионального конкурса «Подмосковный врач» стали онколог консультативно-диагностического центра Людмила Лазовская и врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Александр Белко.
Александр Белко 12 лет успешно трудится в Московском областном онкодиспансере. По его словам врача, остичь оптимальных результатов в лечении пациентов помогает любовь к своей профессии.
Людмила Лазовская в профессии почти 30 лет, 26 из которых, он работает в онкодиспансере.
Стоит отметить, что Александр и Людмира вошли в число лучших благодаря своему профессионализму и огромному стаду работы. Так де за победу в конкурсе они получили губернаторскую премию
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Александр Белко 12 лет успешно трудится в Московском областном онкодиспансере. По его словам врача, остичь оптимальных результатов в лечении пациентов помогает любовь к своей профессии.
«Эта первая для меня награда подобного уровня, поэтому вдвойне приятно и волнительно, когда твоя работа оценивается коллегами, профессиональным сообществом. Это дает двойную уверенность и нам, и нашим пациентам», — отметил Александр.
Людмила Лазовская в профессии почти 30 лет, 26 из которых, он работает в онкодиспансере.
«Самое сложное в профессии онколога — убрать тот страх, тревогу. Моя задача — помочь пациентам психологически прожить постановку диагноза, сопроводить на начальных этапах лечения, убедить в том, что болезнь излечима, есть надежда на лучшее, так как мы используем передовые методики лечения», —поделилась женщина.
Стоит отметить, что Александр и Людмира вошли в число лучших благодаря своему профессионализму и огромному стаду работы. Так де за победу в конкурсе они получили губернаторскую премию
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Мира Полтева