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Подмосковные врачи используют новые виды гибридных сосудистых операций

14 декабря 2023, 12:24
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новые виды гибридных сосудистых операций начали выполнять люберецкие врачи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Люберецах рентген-хирурги Регионального сосудистого центра и специалисты отделения сосудистой хирургии начали проводить совместные операции, которые жизненно необходимы больным с многоуровневым поражением сосудов.

«Стандартом исследования при поражении сосудов является КТ-ангиография, которая прокрашивает все сосуды и с помощью специальной программы мы можем измерить диаметр сосуда, определить длину пораженного участка. <…> В результате консилиума с рентген-хирургами разрабатываем план операции. Сосудистые хирурги создают искусственный сосуд, чтобы обойти атеросклеротическую бляшку, а рентген-хирурги выполняют баллонную ангиопластику<…>», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Агита Разгоев.


Стоит отметить, что гибридные операции являются самыми сложными и занимают длительное время. Но благодаря открытию в 2023 году второго ангиографического комплекса, новые виды операций в Люберецкой больнице проводятся планово.

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Врач Белкорей рассказала, как предупредить сердечную недостаточность
Врач Белкорей рекомендовала бегать можно трусцой
14 декабря 2023, 13:51

Фото: istockphoto.com/Kubra Cavus

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Белкорей заявила, что для предупреждения хронической сердечной недостаточности нужно постоянно посещать специалистов и проверяться, а также вести здоровый образ жизни.
Так, врач рекомендовала ввести в свой режим дня умеренные физические нагрузки по согласованию со специалистом.

«Бегать можно трусцой и только по рекомендации врача. Основные кардионагрузки – это ходьба в умеренном темпе, велосипед и плавание. Также надо принимать лекарственные препараты, которые уменьшают частоту сердечных сокращений и предотвращают прогрессирование сердечной недостаточности», — отметила в беседе с «Москвой 24» Белкорей.

Кроме этого, она заявила о важности ограничения в рационе соли и жидкости.

Ранее артист Александр Панайотов поделился секретом похудения. Немаловажную роль в потере веса сыграл рацион.

«Я сижу только на воде и на рыбе. Каждый день ем сибас и лосось. Лишь иногда добавляя обезжиренный йогурт в качестве белка и отруби», – рассказал в беседе с utro.ru Панайотов.

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#здоровье
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Педиатр Гусарова советует делать физические упражнения для младенцев ежедневно
14 декабря 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Педиатр НИКИ детства советует физические упражнения для младенцев делать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова отметила, что физическим развитием малыша важно начать заниматься как можно раньше.

«Физическая активность рекомендована детям всех возрастов. <…> Занятия развивающей гимнастикой мы рекомендуем начинать с 2-3 месяцев. Есть множество комплексов, которые мама может делать дома самостоятельно. Хорошо, если до начала занятий мама проконсультируется с педиатром или в кабинете здорового ребёнка, чтобы быть уверенной в правильной направленности упражнений», - поделилась Ксения Гусарова.

Специалист добавила, что простые игры, ползание по коврику, плавные массажи и купание в теплой воде способствуют стимулированию моторики, сенсорики и укреплению здоровья ребенка.

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Телемедицинской консультацией в Подмосковье беременные воспользовались 90 тысяч раз
14 декабря 2023, 11:49

Фото: istockphoto / Kostikova

В Подмосковье беременные женщины проконсультировались с врачом через Интернет уже почти 90 тыс. раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря онлайн-приемам со специалистами в рамках проекта «Наша женская консультация» беременные женщины могут получить помощь не выходя из дома.

«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. <…> С начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тыс. телемедицинских консультаций», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить,что воспользоваться данным видом консультации женщинам необходимо обратиться к лечащему врачу или закрепленному за ней сотруднику. Также для них в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

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В Подмосковье спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации
14 декабря 2023, 11:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сергиево-Посадские врачи спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

11-летняя девочка поступила в больницу с выраженной желтушностью кожных покровов и повышенной температурой.

«У пациентки была анемия, тромбоцитопения, гипербилирубинемия в острой стадии. <…> После переливания компонентов крови состояние пациентки начало улучшаться, однако уровень тромбоцитов оставался низким. С учетом проведенных обследований и консультаций у ребенка была выявлена иммунная форма гемолитической анемии. После суток в реанимации девочка была переведена в детское отделение<…> », - поделилась заведующая педиатрическим отделением Сергиево-Посадской больницы Любовь Васильева.

Кроме этого, дальнейшее лечение ребенка было согласовано с заведующим гематологическим отделением Одинцовской больницы. По словам врачей такое состояние было спровацировано ранее перенесенной вирусной инфекцией.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациентка уже выписана из больницы.

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Аллерголог Бондренко рассказала о профилактике бронхиальной астмы у детей
14 декабря 2023, 10:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ детства Алёна Бондренко рассказала о причинах и профилактике бронхиальной астмы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что при хроническом воспалительном заболевании дыхательной системы наблюдается затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящие хрипы.

«Причиной развития бронхиальной астмы у детей часто бывают аллергены, такие как пылевые клещи, тараканы, шерсть животных, пыльца растений. При этом влияние на развитие астмы оказывают наследственность и ожирение. Под воздействием аллергенов воспаляется слизистая оболочка бронхов, что вызывает сужение просвета бронхов», — отметила Алёна Бондренко.

Аллерголог поделилась,что лучше всего в рамках профилактики бронхиальной астмы нужно вовремя лечить аллергический ринит и атопический дерматит, а также сформировать здоровый образа жизни и стараться не  подвергать детей пассивному курению.

Стоит отметить, что с начала 2023 года в НИКИ детства появилось уникальное для Подмосковья отделение детской аллергологии и иммунологии.

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Едва чувствующему оргазмы пожилому мужчине дали совет
Guardian: сексолог Стивенсон дала совет еда чувствующему оргазм пожилому мужчине
14 декабря 2023, 09:30

Фото: istock / monkeybusinessimages

Сексолог, психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет пожилому мужчине, который перестал чувствовать оргазм. Об этом пишет The Guardian.

К эксперту за помощью обратился 68-летний мужчина. Он обжаловался на проблемы с сексуальным удовлетворением на протяжении последних лет. 

 «Я все еще чувствую желание и возбуждение, но оргазм часто разочаровывает. Иногда единственное свидетельство оргазма — эякуляция», — поделился мужчина.
Коннолли посоветовала ему обратится к терапевту, так как к проблемам с оргазмами могли привести заболевания, гормональные нарушения или прием каких-либо препаратов. Она предложила изучить информацию о лекарствах, которые мужчина принимает, поскольку от лекарств может быть побочный эффект. Также на сексуальные  проблемы может влиять стресс, депрессия и тревожность. 

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Гастроэнтеролог рассказала, что будет если переесть мандаринов
Врач Картаева: краткосрочные переедания мандаринов не навредят здоровью
14 декабря 2023, 07:58

Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Количество мандаринов, которое можно употребить за сутки, зависит от индивидуальной чувствительности человека.

Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом», — заявила Картаева.
Она объяснила, что в день рекомендуют съедать около 400 г овощей и фруктов, разделяя их на 5-6 порций. Эту норму можно закрыть только мандаринами, это не навредит здоровью. Но нужно обращать внимание на симптомы, возникающие после употребления оранжевых плодов. Если употребления цитрусовых вы замечаете аллергическую реакцию или нарушения со стороны ЖКТ, стоит сократить количество съедаемых мандаринов.  

«Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждаетесь. Если вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество», — подытожила врач.

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#врач
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#симптомы
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Гастроэнтеролог Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели
Гастроэнтеролог Кожевникова: Еда в положении лёжа приводит к изжоге
14 декабря 2023, 04:50

Фото: iStock/Jovanmandic

Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупредила, что завтрак в постели может иметь неприятные последствия для самочувствия и здоровья. Об этом пишет Life.
Доктор рассказала, что если принимать пищу лёжа или полулёжа, то становится высоким риск попадания пищи в трахею.

«Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием). В таком случае важно уметь помогать себе, но это может быть сложно из-за паники (в связи с нехваткой воздуха)», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, еда в положении лежа может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (заболевания, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод, приводя к сильным изжогам), добавила Кожевникова.

Правильно принимать пищу нужно сидя, тщательно пережевывая пищу и избегая слишком горячей или холодной пищи.

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Диетолог Королева: «Зима — это время цитрусовых»
13 декабря 2023, 20:14

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в зимний период времени очень полезно добавлять в рацион цитрусовые.
«Зима — это время цитрусовых. Из их состава мы получаем все сезонные компоненты для того, чтобы дать возможность организму зарядиться и микроэлементами, и витамином C, и просто энергией, и радостью от понимания, что скоро Новый год. Такое мандариновое время нас оптимизирует, радует ощущением приближающихся праздников. Это уже настроение и, соответственно, это здоровье. Всё это также позволяет получить антиоксиданты и минеральные вещества», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Также зимой полезно есть поздние сорта яблок и груш.

Кроме этого, в такой период времени в рационе необходимы жиры: масло гхи, нерафинированное растительное масло, сало и т.д.

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