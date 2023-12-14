Подмосковные врачи используют новые виды гибридных сосудистых операций

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Стандартом исследования при поражении сосудов является КТ-ангиография, которая прокрашивает все сосуды и с помощью специальной программы мы можем измерить диаметр сосуда, определить длину пораженного участка. <…> В результате консилиума с рентген-хирургами разрабатываем план операции. Сосудистые хирурги создают искусственный сосуд, чтобы обойти атеросклеротическую бляшку, а рентген-хирурги выполняют баллонную ангиопластику<…>», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Агита Разгоев.
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