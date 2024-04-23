Подмосковные врачи обменялись опытом с коллегами из Китая

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи из Красногорской и Щёлковской больниц, а также НИКИ детства Минздрава Московской области стали участниками международной стажировочной сессии «Опыт здравоохранения КНР» и посетили ведущие медицинские учреждения в Шанхае и Пекине, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Важность подобных мероприятий отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
В Китае подмосковные врачи узнали об используемой там схеме оказания первой медицинской помощи и неотложной помощи, а также обменялись с местными коллегами опытом диагностики и терапии тяжёлых болезней.
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«Обмен опытом позволяет повысить квалификацию специалистов, а также перенять передовые практики оказания медицинской помощи», — пояснил Сапанюк.
В Китае подмосковные врачи узнали об используемой там схеме оказания первой медицинской помощи и неотложной помощи, а также обменялись с местными коллегами опытом диагностики и терапии тяжёлых болезней.
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Лев Каштанов