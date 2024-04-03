Балашихинские врачи спасли пациента, получившего в бане ранение сердца

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Врачи Балашихинской больницы спасли пациента с ножевым ранением сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Бригада скорой помощи доставила в хирургическое отделение в тяжёлом состоянии 32-летнего мужчину. Как выяснилось, он парился в бане и во время спора был ранен в сердце.
Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло два часа. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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«Мы провели экстренную операцию – остановили сильное кровотечение, сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце. Общая кровопотеря составила почти два литра. Сложность операции заключалась в том, что её проводили, не останавливая сердцебиение», – рассказал заведующий хирургическим отделением филиала №3 Денис Гулькин.
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Лора Луганская