Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей

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В Московской области зафиксированы первые в этом году укусы людей клещами. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного Минздрава.
«Всего пару дней тепла, а жители Подмосковья уже принесли на себе в травмпункты первых клещей. Один из пациентов обратился в Коломенскую больницу. Клещ присосался к нему прямо в парке», – говорится в сообщении.В региональном Минздраве напомнили, что для защиты от клещей нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами, во время отдыха на свежем воздухе закрывать одеждой тело, особенно ноги. При походе в лес также необходимо надевать сапоги, а брюки заправлять в носки.
«После удаления клеща надо ещё несколько дней понаблюдать за состоянием здоровья. Если в месте укуса сохраняются зуд и покраснение, а самочувствие ухудшается, необходимо срочно обратиться к врачу», – сказали в Минздраве.Клещи активны во влажных и тенистых местах – в лесах, полях, парках и садах. Они переносят такие опасные инфекции, как боррелиоз и клещевой энцефалит.
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Лора Луганская