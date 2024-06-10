Балашихинские врачи спасли руку упавшего со стремянки дачника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи филиала №3 Балашихинской больницы спасли руку пациента, упавшего на даче со стремянки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение больницы поступил 58-летний мужчина с жалобами на боль и нарушение двигательной функции левого плеча. Как выяснилось, на даче он поднялся на стремянку и упал на левое плечо с высоты двух метров. Врачи выявили у него закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом верхней части плечевой кости со смещением отломков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«В плечевой кости сместилась и раскололась труднодоступная, покрытая хрящом головка полусферической формы. Именно она обеспечивает подвижность всего плечевого сустава. Эта кость мягкая, пористая, и множественные отломки нельзя зафиксировать только винтами. В ходе операции пациенту выполнили открытую репозицию и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной и винтами. Винты установили под углом, в разных направлениях. Сухожилия мышц зафиксировали к пластине», – рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.Сейчас мужчина уже выписан. Чтобы ускорить восстановление, ему рекомендовали лечебную физкультуру.
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Лора Луганская