В Подмосковье онкоскрининг рта прошли с начала года около 130 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Диагностику новообразований слизистой полости рта — онкоскрининг — прошли с начала текущего года почти 130 тысяч жителей Московской области, проверка проводится в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка», сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Современная диагностика позволяет обнаружить развитие злокачественных новообразований и вовремя начать лечение. С начала года онкоскрининг слизистой полости рта прошли почти 130 тысяч жителей региона. По итогам проверки у 297 из них было обнаружено онкологическое заболевание», — сказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк.Он добавил, что все пациенты с выявленной онкологией были направлены на лечение.
Онкоскрининг рта проводится методом люминесцентной стоматоскопии, это быстро и совершенно безболезненно: врач направляет люминесцентную лампу в полость рта, при этом любое отклонение от нормы становится заметным, потому что светится иначе. Диагностика проводится бесплатно на приёме у стоматолога.
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