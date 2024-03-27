Балашихинские врачи спасли замерзавшего в сугробе мужчину от ампутации рук и ног

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли пациента от ампутации обмороженных в сугробе кистей и стоп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 47-летнего мужчину с обморожением рук и ног. Как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он упал в сугроб и проспал несколько часов. В машине скорой помощи по пути в больницу он пришёл в себя и понял, что не чувствует конечностей. Врачи диагностировали у него самые тяжёлые степени обморожения – третью и четвертую. Верхние и нижние конечности отекли и потемнели. Начался процесс некроза, встал вопрос об ампутации.
После реабилитации мужчина был выписан на амбулаторное лечение. Как только он полностью восстановится, сможет вернуться к прежней работе в строительной организации.
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«Пациенту была назначена сосудистая терапия и перевязки. 2,5 месяца мы отслеживали динамику изменений кожных покровов. После длительного лечения заметили, что со стоп и кистей начал отторгаться сухой черный струп, под которым оказалась здоровая живая кожа. Однако нам не удалось восстановить жизнеспособность нескольких пальцев на руках и ногах, и их пришлось их ампутировать», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Балашихинской больницы Павел Коваль.
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Лора Луганская