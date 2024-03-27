В Подмосковье врачи спасли пациента от деформации лица из-за заложенного носа

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23-летнему пациенту с тяжёлой патологией гайморовых пазух, грозящей деформацией лицевой части черепа, помогли врачи Подольской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Молодой человек поступил в больницу с жалобами на заложенность носа и боли под глазами. Исследование выявило у пациента двусторонний синдром немого верхнечелюстного синуса. При этой редко встречающейся патологии гайморовы пазухи уменьшаются и возникает отрицательное давление, не позволяющее сделать вдох. При длительном развитии патология деформирует лицо: область под глазами меняется и глаза опускаются. Причиной патологии стали хронические проблемы с носовым дыханием», — говорится в сообщении.Пациенту была проведена операция: при помощи видеоэндоскопа врачи вскрыли обе гайморовы пазухи и расширили отверствия, соединяющие их с носом. Операция усложнялась тем, что из-за патологии стенки гайморовых пазух были плотно прижаты к глазницам. Несмотря на трудности, операция прошла успешно.
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