Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Балашихинские врачи спасли жизнь пациентки с разорвавшейся гнойной капсулой в печени

Балашихинские врачи спасли жизнь пациентки с разорвавшейся гнойной капсулой в печени

04 июня 2024, 16:26
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли женщину с разорвавшейся гнойной капсулой в печени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 78-летняя пациентка с жалобами на постоянную боль в животе, которая распространилась на всю поверхность брюшины. Врачи диагностировали у неё абсцесс печени с разлитым гнойным перитонитом. Подобное воспаление приводит к нарушению функций организма и летальному исходу.
«В левой доли печени образовалась заполненная гноем капсула. Произошёл её прорыв, и гнойное содержимое оказалось в брюшной полости. Патогенная микрофлора начала распространяться на соседние жизненно важные органы. Ситуация была критической и могла закончиться летальным исходом, если бы не оказанная вовремя помощь. Врачи провели пациентке антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Павел Коваль.


Затем, по его словам, хирурги вскрыли и дренировали абсцесс левой доли печени, выполнили санацию брюшной полости. Всего убрали около литра свободной жидкости.

Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Специалисты дали ей рекомендации по питанию и восстановлению.

Читайте также:

В Подольске женщине удалили кисту с костями черепа, волосами и жиром

В Подмосковье с начала года тестирование на ВИЧ прошли около 920 тыс. человек

Подмосковные врачи спасли 140 детей, рожденных с низкой массой тела
#минздрав мо
#здравоохранение
#балашиха
#хирург
#врач
#пациенты
#больница
#подмосковье
#московская область
В Подольске женщине удалили кисту с костями черепа, волосами и жиром
04 июня 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольского роддома удалили женщине кисту, содержавшую кости черепа, жир и волосы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 34-летняя пациентка с ранее диагностированным новообразованием в правом яичнике – тератомой. Это врождённая патология, которая возникает ещё во время эмбрионального развития. В ней могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткани, а также более сложные органы – например, глаз или конечности.
«Пациентке удалили тератому диаметром 8 см, содержимым которой были волосы, зачатки костей черепа и жир. Подобные операции являются высокотехнологичными, так как удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Это требует аккуратного оперативного вмешательства», – сказал главный врач Александр Скобенников.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Как отметили в министерстве, репродуктивная функция у женщины сохранена, и в будущем она сможет планировать беременность.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Читайте также:

В Подмосковье с начала года тестирование на ВИЧ прошли около 920 тыс. человек

Подмосковные врачи спасли 140 детей, рожденных с низкой массой тела

Россиянам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
#минздрав мо
#операция
#хирург
#подольск
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года тестирование на ВИЧ прошли около 920 тыс. человек
04 июня 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли с начала текущего года в Московской области почти 920 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы призываем заботиться о своем здоровье и проходить регулярную диагностику на ВИЧ. (…) Всего с начала года в Подмосковье исследование прошли почти 920 тыс. человек: это на 85 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил главврач регионального Центра по борьбе со СПИДом, кандидат медицинских наук Александр Пронин.
Он подчеркнул, что тестирование на ВИЧ-инфекцию является совершенно безболезненной процедурой, а также добавил, что это занимает не более 15 минут.

Анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ можно в областном Центре по борьбе со СПИДом, расположенном по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом №41а или в кабинетах тестирования по месту жительства.

Читайте также:

Подмосковные врачи спасли 140 детей, рожденных с низкой массой тела

Россиянам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Психолог Самбурский заявил об опасности попыток быстро похудеть
#вич
#спид
#тестирование
#московская область
#подмосковье
#здравоохранение
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли 140 детей, рожденных с низкой массой тела
04 июня 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье с начала года спасли 140 детей, рожденных с экстремальной и низкой массой тела. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С января в Московской области родились порядка 1,7 тысяч детей раньше положенного срока.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившихся на свет раньше положенного срока. С начала года в регионе врачи спасли почти 1,7 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 140 с экстремальной и очень низкой массой тела – менее 1,5 кг», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для качественной и быстрой помощи новорожденным в регионе работает шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии. Также в Подмосковье развивается трехуровневая система родовспоможения.

Читайте также:

Врач Глоба назвала полезные привычки, к которым надо приучать детей с малых лет

Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»

Назван самый опасный водный аттракцион
#подмосковье
#врачи
#министр
#свет
#новорождённые
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Врач Гинзбург рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
04 июня 2024, 05:10

Фото: istock / peakSTOCK

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, которые регулярно проводятся как минимум полчаса в день. Об этом рассказал врач-кардиолог Михаил Гинзбург в беседе с РИА Новости.
«Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе», — дал рекомендацию Гинзбург.
Также кардиолог посоветовал пациентам, которые самостоятельно проводят физические тренировки, следить за числом сердечных сокращений. Гинзбург пояснил, что пульс во время и после физнагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать базовые значения, в частности, 100-110 ударов в одну минуту.

Ранее врач Ярослав Ашихмин призвал гипертоников менять схему лечения в жару. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Психолог Самбурский заявил об опасности попыток быстро похудеть

Врач Глоба назвала полезные привычки, к которым надо приучать детей с малых лет

Диетолог Соломатина назвала самые полезные яйца

#кардиолог
#врач
#профилактика
#тренировки
#новости
#сердце
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Самбурский заявил об опасности попыток быстро похудеть
03 июня 2024, 19:49

Фото: iStock/Dacharlie

Клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский заявил, что попытки быстро похудеть опасны для физического и психического здоровья.
По его словам, стремление как можно скорее избавиться от лишних килограммов может привести к заболеваниям, включая РПП и депрессию.

«Женщины становятся жертвами депрессии от диет чаще мужчин. Маркерами являются тревога, напряжение, неудовлетворенность, агрессия. Радость от стройной фигуры с багажом психических симптомов не будет полной. Повышается риск срыва и накопления ещё больших килограммов. Физическое и психическое здоровье — активный образ жизни, разнообразная пища и полезные привычки», — резюмировал в беседе с Газета.ру Самбурский.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.

Читайте также:

Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении

Диетолог Лазуренко развеяла миф о чае как о средстве для похудения

Диетолог раскрыл, к каким болезням может привести интервальное голодание
#здоровье
#женщины
#пища
#тревога
#психология
#диета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Глоба назвала полезные привычки, к которым надо приучать детей с малых лет
Врач Глоба рекомендовала приучать детей к здоровому образу жизни
03 июня 2024, 18:03

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба заявила, что детей как можно раньше надо приучать к таким полезным вещам, как правильное питание и здоровый образ жизни.
Кроме этого, полезно с малых лет прививать ребёнку привычки здорового сна, занятия спортом, а также к трудолюбию.

«Формировать хорошие привычки у детей необходимо как можно раньше. Если ребенок уже освоил какой-то навык, следите за выполнением, чтобы сформировалась привычка и ребенок выполнял это действие изо дня в день», — резюмировала в беседе с Общественной Службой Новостей Глоба.

До этого сообщалось, что в Кемерове открылась шестая госпитальная школа в рамках проекта «УчимЗнаем — Кузбасс». Отмечается, что здесь юные пациенты смогут проходить и полноценное лечение, и школьную программу.

«Чтобы даже во время длительного лечения дети имели возможность развиваться, получать знания и положительные эмоции», — приводит «Сiбдепо» сообщение министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Ранее Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал, как обезопасить детей от «асфальтной» болезни.

Читайте также:

Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»

Мытищинской больнице передали мобильный медицинский комплекс

В Видном открыли Центр грудного вскармливания
#дети
#лечение
#здоровье
#питание
#воспитание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Соломатина назвала самые полезные яйца
Диетолог Соломатина рекомендовала термически обрабатывать яйца
03 июня 2024, 17:42

Фото: iStock/Vladimir Kokorin

Диетолог Елена Соломатина заявила, что наиболее полезными для здоровья являются термически обработанные, желательно сваренные яйца.
Она отметила, что сам по себе этот продукт очень полезен для здоровья.

«Самые полезные яйца — это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий. Отмечу, что яйца могут быть заражены сальмонеллезом от куриц, поэтому рекомендуется их хорошо термически обрабатывать», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Эксперт добавила, что после 50 лет можно есть по одному яйцу в день при отсутствии противопоказаний.

А диетолог Полина Журавлева заявила о вреде повышенной окисленности организма.

«Закисление организма происходит из-за питания, в котором превалирующее большинство составляет мясо, сладости, пастеризованная «молочка» и мучные изделия. Алкоголь, кофе и чай, курение, а также сочетание белков и углеводов также приводит к этому», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Чтобы избежать этого она рекомендовала добавлять в рацион листовые овощи, овощи с низким содержанием крахмала, цитрусовые, авокадо и некоторые орехи, в то же время ограничивая употребление мяса, сахара, алкоголя, кофеина.

Ранее Полина Журавлева говорила, что майская клубника может быть опасна из-за возможного использования некоторыми фермерами пестицидов.

Читайте также:

Диетолог раскрыла, помогает ли красное вино снижать вес

Диетолог Журавлева раскрыла опасность майской клубники

Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза
#яйца
#диетолог
#питание
#здоровье
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»
03 июня 2024, 16:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал как обезопасить детей от «асфальтной» болезни. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С началом летнего сезона все чаще дети активно проводят время на улице катаясь на роликах и велосипедах. Но любой активный вид отдыха можно сделать безопаснее, выполняя ряд простых, но от этого не менее важных правил.

«Необходимо начинать обучение с базовых навыков, таких как торможение, маневрирование. Детям важно объяснить, почему кататься можно только на площадках, аллеях, и чем может грозить выезд на парковку или проезжую часть. Так же не следует забывать, что пешеходный переход называется так потому, что он для пересечения проезжей части пешком, а значит не нужно вылетать перед машиной на скорости на своем самокате, велосипеде или роликовых коньках. Далеко не все водители обладают молниеносной реакцией и машина не может остановиться мгновенно», — поделился врач — травматолог — ортопед Виталий Терлецкий.

Специалист добавил, что важно использовать все средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и напульсники.

Читайте также:

Мытищинской больнице передали мобильный медицинский комплекс

650 человек проверили здоровье в подмосковных парках после возобновления акции

Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных
#дети
#пешеходный переход
#здоровье
#комплекс
#врач
#водители
#обучение
#человек
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мытищинской больнице передали мобильный медицинский комплекс
03 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Современный мобильный медицинский комплекс передали в распоряжение Мытищинской больницы, эта техника позволит повысить качество медобслуживания жителей отдалённых территорий муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
«В мобильном комплексе есть все условия, чтобы вакцинироваться, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр у специалистов», — цитируются в сообщении слова заместителя главврача Мытищинской больницы по поликлинической работе Екатерины Сусловой.
Первыми пройти медосмотр в мобильном комплексе смогут жители деревни Протасово и соседних населённых пунктов. Врачи приедут к ним в четверг, 6 июня. Для того, чтобы попасть на приём, с собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Читайте также:

Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных

Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки

Горячая линия главврача в Подмосковье с начала года приняла более 100 тыс. звонков
#мытищи
#медицина
#здравоохранение
#медосмотр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф