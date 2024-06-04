Балашихинские врачи спасли жизнь пациентки с разорвавшейся гнойной капсулой в печени

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли женщину с разорвавшейся гнойной капсулой в печени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 78-летняя пациентка с жалобами на постоянную боль в животе, которая распространилась на всю поверхность брюшины. Врачи диагностировали у неё абсцесс печени с разлитым гнойным перитонитом. Подобное воспаление приводит к нарушению функций организма и летальному исходу.
Затем, по его словам, хирурги вскрыли и дренировали абсцесс левой доли печени, выполнили санацию брюшной полости. Всего убрали около литра свободной жидкости.
Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Специалисты дали ей рекомендации по питанию и восстановлению.
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«В левой доли печени образовалась заполненная гноем капсула. Произошёл её прорыв, и гнойное содержимое оказалось в брюшной полости. Патогенная микрофлора начала распространяться на соседние жизненно важные органы. Ситуация была критической и могла закончиться летальным исходом, если бы не оказанная вовремя помощь. Врачи провели пациентке антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Павел Коваль.
Затем, по его словам, хирурги вскрыли и дренировали абсцесс левой доли печени, выполнили санацию брюшной полости. Всего убрали около литра свободной жидкости.
Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Специалисты дали ей рекомендации по питанию и восстановлению.
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Лора Луганская