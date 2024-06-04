В Подмосковье с начала года тестирование на ВИЧ прошли около 920 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли с начала текущего года в Московской области почти 920 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы призываем заботиться о своем здоровье и проходить регулярную диагностику на ВИЧ. (…) Всего с начала года в Подмосковье исследование прошли почти 920 тыс. человек: это на 85 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил главврач регионального Центра по борьбе со СПИДом, кандидат медицинских наук Александр Пронин.Он подчеркнул, что тестирование на ВИЧ-инфекцию является совершенно безболезненной процедурой, а также добавил, что это занимает не более 15 минут.
Анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ можно в областном Центре по борьбе со СПИДом, расположенном по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом №41а или в кабинетах тестирования по месту жительства.
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