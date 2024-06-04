Подмосковные врачи спасли 140 детей, рожденных с низкой массой тела

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье с начала года спасли 140 детей, рожденных с экстремальной и низкой массой тела. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С января в Московской области родились порядка 1,7 тысяч детей раньше положенного срока.
Для качественной и быстрой помощи новорожденным в регионе работает шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии. Также в Подмосковье развивается трехуровневая система родовспоможения.
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«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившихся на свет раньше положенного срока. С начала года в регионе врачи спасли почти 1,7 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 140 с экстремальной и очень низкой массой тела – менее 1,5 кг», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для качественной и быстрой помощи новорожденным в регионе работает шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии. Также в Подмосковье развивается трехуровневая система родовспоможения.
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Мира Полтева