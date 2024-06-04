В Подольске женщине удалили кисту с костями черепа, волосами и жиром

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Подольского роддома удалили женщине кисту, содержавшую кости черепа, жир и волосы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 34-летняя пациентка с ранее диагностированным новообразованием в правом яичнике – тератомой. Это врождённая патология, которая возникает ещё во время эмбрионального развития. В ней могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткани, а также более сложные органы – например, глаз или конечности.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Как отметили в министерстве, репродуктивная функция у женщины сохранена, и в будущем она сможет планировать беременность.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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«Пациентке удалили тератому диаметром 8 см, содержимым которой были волосы, зачатки костей черепа и жир. Подобные операции являются высокотехнологичными, так как удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Это требует аккуратного оперативного вмешательства», – сказал главный врач Александр Скобенников.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Как отметили в министерстве, репродуктивная функция у женщины сохранена, и в будущем она сможет планировать беременность.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Лора Луганская