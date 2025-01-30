Балашихинские врачи удалили мужчине коралловидный камень и сохранили почку

Врачи Балашихинской больницы удалили из почки пациента пятисантиметровый коралловидный камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В урологическое отделение поступил 50-летний мужчина с жалобами на острую боль в середине спины. Ранее ему диагностировали мочекаменную болезнь и не раз предлагали операцию. Однако болезнь протекала незаметно, и пациент откладывал лечение.
Как отметили в министерстве, после короткой реабилитации пациент был выписан под амбулаторное наблюдение.
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«В ходе обследования мы выявили у больного пятисантиметровый коралловидный камень, который занимал почти всю полость левой почки. Было решено провести малоинвазивную операцию. Через небольшой прокол в пояснице диаметром около 5 мм мы под УЗИ-контролем измельчили камень лазером на более мелкие части и извлекли его, сохранив функцию почки. Такой метод исключает риск кровотечений, воспалений и травматизации почки», – рассказал врач-уролог Алексей Толмачёв.
Как отметили в министерстве, после короткой реабилитации пациент был выписан под амбулаторное наблюдение.
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Лора Луганская