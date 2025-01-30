В Подмосковье за год онкоскрининг полости рта прошли около 220 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Диагностику новообразований полости рта прошли на приёме у стоматолога в Московской области в 2024 году почти 220 тысяч человек, в результате более чем у 140 пациентов были выявлены онкологические заболевания, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Онкоскрининг полости рта является абсолютно безболезненной процедурой, которая позволяет вовремя заподозрить патологию. В в прошлом году такую диагностику в Подмосковье прошли более 218,6 тыс. человек, в результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Этих пациентов направили на консультацию к онкологу», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Наличие новообразований в полости рта проверяется при помощи люминесцентной стоматоскопии: стоматолог направляет в рот пациенту люминесцентную лампу. При любом отклонении от нормы свет на проблемном участке меняется. Диагностика проводится бесплатно.
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