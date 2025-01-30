В Дедовске завершают капремонт здания стационара Истринской больницы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра
Капитальный ремонт здания стационара Истринской больницы в городе Дедовск почти закончен, в настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
«В рамках капитального ремонта в медицинском учреждении обновили кровлю и все инженерные коммуникации, здание утеплили, провели гидроизоляцию фасада и сделали фасад вентилируемым. Вход оборудовали пандусом для маломобильных посетителей. Подъезд для машин скорой помощи обустроили непосредственно у приёмного покоя. Кроме того, в здании установили новую мебель», — говорится в сообщении.Стационар рассчитан на 35 коек. Каждая койка обеспечена точкой для подачи кислорода, а также кнопкой вызова медперсонала.
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