Зарайский психолог Апанова рассказала, кто больше всего склонен к наркомании

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
Употребление наркотиков – одна из самых актуальных проблем нашего времени, прежде всего для молодёжи. Большинство наркоманов – молодые люди в возрасте до 35 лет, рассказала врач-психолог Зарайской больницы Нина Апанова.
«Молодые люди часто начинают за компанию, стремясь выглядеть старше или ради новых ощущений. За этим зачастую стоит низкая самооценка и хроническое беспокойство, заставляющее искать временное облегчение в психоактивных веществах. Потеря близких, разводы, буллинг – все эти события оставляют глубокие эмоциональные шрамы и могут вызывать острое чувство одиночества и безнадёги. В такие моменты человек ищет способы справиться с болью, и иногда они приводят к опасному пути», – отметила врач, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.Она предложила задуматься, прежде чем допустить мысли об употреблении наркотиков.
«А действительно ли это решение вашей проблемы? Есть ли другие пути, которые могут помочь справиться с трудностями? Иногда достаточно просто поговорить с друзьями, родными или специалистами, открыть свой внутренний мир и получить поддержку», – сказала Апанова.По её словам, обратиться к психологу или терапевту – важный и смелый шаг. Профессионалы помогут разобраться в глубинных причинах зависимости и разработать индивидуальный план выхода из ситуации.
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