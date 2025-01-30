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Зарайский психолог Апанова рассказала, кто больше всего склонен к наркомании

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

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Употребление наркотиков – одна из самых актуальных проблем нашего времени, прежде всего для молодёжи. Большинство наркоманов – молодые люди в возрасте до 35 лет, рассказала врач-психолог Зарайской больницы Нина Апанова.
«Молодые люди часто начинают за компанию, стремясь выглядеть старше или ради новых ощущений. За этим зачастую стоит низкая самооценка и хроническое беспокойство, заставляющее искать временное облегчение в психоактивных веществах. Потеря близких, разводы, буллинг – все эти события оставляют глубокие эмоциональные шрамы и могут вызывать острое чувство одиночества и безнадёги. В такие моменты человек ищет способы справиться с болью, и иногда они приводят к опасному пути», – отметила врач, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Она предложила задуматься, прежде чем допустить мысли об употреблении наркотиков.


«А действительно ли это решение вашей проблемы? Есть ли другие пути, которые могут помочь справиться с трудностями? Иногда достаточно просто поговорить с друзьями, родными или специалистами, открыть свой внутренний мир и получить поддержку», – сказала Апанова.
По её словам, обратиться к психологу или терапевту – важный и смелый шаг. Профессионалы помогут разобраться в глубинных причинах зависимости и разработать индивидуальный план выхода из ситуации.

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#подмосковье
#московская область
#наркотики
#психолог
#здоровье
#здравоохранение
Профессор назвал признаки заболевания проказой
Эксперт Кочергин: у большинства лепра не развивается после контакта с заболевшим
30 января 2025, 14:46

Фото: iStock/megaflopp

У большинства людей лепра, также называемая проказой, не развивается после контакта с заболевшим, так как на то, станет ли человек носителем инфекции или заболеет, влияет иммунная система и генетическая предрасположенность. Об этом заявил эксперт в области тропической дерматологии, профессор Сеченовского университета Николай Кочергин.
По его словам, первые признаки могут проявиться через годы после заражения, среди них — потеря чувствительности кожи кистей и стоп, слабость, пятна или бляшки на коже и эффект так называемой львиной морды.
«Если проказу не лечить, из-за поражения нервных окончаний у больного могут развиться парез или паралич конечностей, появиться трофические язвы и контрактуры на стопах, атрофироваться мышцы. У мужчин вследствие рубцевания яичек развивается бесплодие, а при искривлении носовой перегородки и западении спинки носа затрудняется дыхание», — рассказали «Известиям» в университете.
Вместе с тем врач-дерматолог клиники DocMed рассказала, как определить родинку, которая может говорить о развитии рака кожи. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что для этого нужно изучить пять признаков — форму границы, цвет, диаметр и эволюцию. Родинка должна быть симметричной, края — ровными, цвет — одинаковым, диаметр — не больше 6 мм, при этом родинка не должна меняться.
«При этом некоторым нужно уделять больше внимания состоянию родинок. В их числе люди с большим количеством родинок, с наличием атипических родинок и врожденных родинок, с семейной историей меланомы и других видов раков кожи, а также пожилые, люди со светлой кожей или те, которые по тем или иным причинам подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей.», — поделилась специалист.
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#психолог
#врач
#терапевт
#болезни
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Терапевт рассказала о заболевании EVALI, которое вызывают вейпы
Врач Леонтьева: болезнь вейперов EVALI изучена недостаточно
30 января 2025, 14:16

Фото: iStock/mi-viri

Болезнь вейперов под названием EVALI изучена недостаточно, а прямая связь между ней и употреблением вейпа пока что не установлена. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
Как отмечается, EVALI расшифровывается с английского как ectronic cigarette and vaping product use-associated lung injury, что означает «острое повреждение легких, вызванное использованием электронных сигарет и вейпов».

Леонтьева пояснила, что эта болезнь может протекать очень тяжело, лечится только в условиях стационара, а симптомы напоминают коронавирус.
«Болезнь современного общества может протекать очень тяжело. В некоторых случаях пациенты нуждаются в лечении в условиях стационара — госпитализация бывает неизбежна. Важно отметить, что симптомы недуга частично схожи с симптомами коронавируса. Также могут наблюдаться повышенная температура, кашель и снижение уровня кислорода в крови», — отметила она.
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Психолог рассказала о пользе игровой терапии
Психолог Зверкова: игровая терапия помогает детям сбрасывать напряжение
30 января 2025, 13:51

Фото: iStock/oleghz

Игровая терапия помогает детям сбрасывать напряжение, развивать умственные способности и преодолевать трудности. Об этом рассказала психолог реабилитационного-образовательного центра Елена Зверкова. По ее словам, хорошими вариантами будут игры в бумажные снежки, все варианты игр с мячом и сказки.
«В придуманной сказке описывается герой, очень похожий на ребенка, а также рассказывается о трудностях, волнующих малыша. В такой сказке главный герой обязательно со всем справится, а помогут ему либо волшебные средства, либо поддержка других персонажей. И конец у этой сказки должен быть обязательно хорошим, а главный герой должен стать победителем», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина отметила, что современные дети отличаются от всех предыдущих поколений, изменения коснулись практически всех сфер жизни ребенка. В разговоре с «Петербургским дневником» она пояснила, что сегодняшние подростки стремятся к самостоятельности и независимости, свободе в суждениях и проявлениях эго, увлекаясь такими видами деятельности, о которых раньше никто и не думал.
«Для наших детей открыты большие возможности, но им необходима простая, клиповая формула получения желаемого. Они хотят иметь все и сразу, не напрягаясь. И в этом проблема», — рассказала Митянина
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В Подмосковье за год онкоскрининг полости рта прошли около 220 тыс. человек
30 января 2025, 11:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диагностику новообразований полости рта прошли на приёме у стоматолога в Московской области в 2024 году почти 220 тысяч человек, в результате более чем у 140 пациентов были выявлены онкологические заболевания, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Онкоскрининг полости рта является абсолютно безболезненной процедурой, которая позволяет вовремя заподозрить патологию. В в прошлом году такую диагностику в Подмосковье прошли более 218,6 тыс. человек, в результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Этих пациентов направили на консультацию к онкологу», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Наличие новообразований в полости рта проверяется при помощи люминесцентной стоматоскопии: стоматолог направляет в рот пациенту люминесцентную лампу. При любом отклонении от нормы свет на проблемном участке меняется. Диагностика проводится бесплатно.

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В Дедовске завершают капремонт здания стационара Истринской больницы

Дерматолог из МОНИКИ рассказал всю правду о псориазе

На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей
#минздрав мо
#стоматология
#онкология
#диагностика
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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В Дедовске завершают капремонт здания стационара Истринской больницы
30 января 2025, 10:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

Капитальный ремонт здания стационара Истринской больницы в городе Дедовск почти закончен, в настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
«В рамках капитального ремонта в медицинском учреждении обновили кровлю и все инженерные коммуникации, здание утеплили, провели гидроизоляцию фасада и сделали фасад вентилируемым. Вход оборудовали пандусом для маломобильных посетителей. Подъезд для машин скорой помощи обустроили непосредственно у приёмного покоя. Кроме того, в здании установили новую мебель», — говорится в сообщении.
Стационар рассчитан на 35 коек. Каждая койка обеспечена точкой для подачи кислорода, а также кнопкой вызова медперсонала.

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#истра
#дедовск
#больница
#капитальный ремонт
#капремонт
#медицина
#здравоохранение
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Дерматолог из МОНИКИ рассказал всю правду о псориазе
30 января 2025, 09:52

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Псориаз остаётся одним из наиболее стигматизированных недугов. Существует множество мифов о нём, которые мешают людям понять его природу и методы лечения. Дерматолог из МОНИКИ развеял эти мифы об этом заболевании, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Псориаз — это хроническое иммунозависимое заболевание, причины которого пока не установлены. Он характеризуется появлением красных, шелушащихся и выступающих над уровнем кожи пятен, которые могут сливаться друг с другом, формируя бляшки. Обычно псориаз поражает локти, колени, туловище, ягодицы и волосистую часть головы.

«Во-первых, многие думают, что псориаз — это инфекционное заболевание. Это не так. Псориаз не передается от человека к человеку, и его природа неинфекционная», — рассказал заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского Антон Молочков.
Кроме того, он добавил, что второй распространённый миф заключается в том, что псориаз всегда передаётся по наследству. Однако на самом деле вероятность развития заболевания у ребёнка составляет лишь 10–12 %, если болен только один из родителей, и 50 % — если оба.

Покраснение и шелушение кожи являются основными симптомами псориаза, однако это заболевание может также вызывать псориатический артрит, другие аутоиммунные нарушения и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Многие полагают, что стресс и неправильное питание являются главными причинами псориаза, однако эти факторы могут быть лишь триггерами для обострения заболевания. Также важно понимать, что хотя полностью избавиться от этого заболевания невозможно, современные методы лечения могут обеспечить длительные периоды ремиссии», — подчеркнул Молочков.

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#минздрав мо
#подмосковье
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На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей
29 января 2025, 14:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число жителей Подмосковья, получающих льготные лекарства, за 2024 год увеличилось на 9% и составило 700 тыс. человек. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он напомнил, что подмосковным льготникам препараты предоставляются бесплатно.
«Только за прошлый год мы обеспечили более 9,1 млн льготных рецептов. Ежегодно финансирование закупок лекарств увеличивается. Так, в этом году на это у нас предусмотрено 31,1 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше, чем в предыдущем» – сказал Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, чтобы получать лекарства бесплатно, нужно входить одну из категорий льготных групп населения. Льготными лекарствами обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пациенты с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими и другими заболеваниями.

В прошлом году в Подмосковье стартовал пилотный проект по обзвону роботом Светланой пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Во время такого звонка житель может сразу записаться на телемедицинскую консультацию и продлить электронный рецепт без посещения поликлиники. В этом году этот проект внедрят на всей территории региона.

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Подмосковные врачи спасли зрение юноше с ожогом глаз из-за роликов в соцсетях
29 января 2025, 13:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

16-летнему подростку, получившему термохимический ожог обоих глаз, спасли зрение врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Юноша поступил в клинику с жалобами на сильную боль в глазах после попадания туда средства для очистки труб. Выяснилось, что травму пациент получил, пытаясь повторить эксперименты с бытовой химией из роликов в соцсетях.

Диагностика показала, что у пациента на обоих глазах ожог второй степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица. Кроме того, частично обожжена шея.

«Требовалось немедленное устранить химикаты со слизистых и кожи. Врачи под наркозом тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, затем очистили ткани, поврежденные химическим веществом. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказал лечащий врач Даниил Гулякин.
Он добавил, что в настоящее время зрение пациента восстановилось на 80%, а после дальнейшего лечение прогнозируется полное восстановление.

В настоящее время пациент продолжает лечиться в стационаре и готовится к выписке.

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В Ногинском роддоме родился младенец-богатырь
29 января 2025, 12:39

Фото: телеграм-канал Минздрава МО

В Подмосковье появился на свет ребёнок-богатырь. Мальчик весом 5,2 кг и ростом 60 см родился в Ногинском роддоме, сообщается в телеграм-канале Минздрава Московской области.
«На протяжении всего срока беременности будущую маму наблюдали специалисты женской консультации и роддома. Чтобы исключить риски, связанные с внушительными размерами малыша, врачи приняли решение проводить роды путём кесарева сечения», – говорится в сообщении.
Роды прошли успешно, родители назвали сына Матвеем. Мама и младенец чувствуют себя хорошо.

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