Прооперированный в ДКЦ мальчик через несколько дней выиграл турнир по карате

Фото: телеграм-канал ДКЦ
В Детском клиническом центре имени Л. Рошаля прооперировали мальчика с болью в животе. Пример слаженной работы скорой помощи Подмосковья и врачей ДКЦ приводится в телеграм-канале центра.
«В единый диспетчерский центр скорой помощи поступил вызов с маленькому пациенту с болью в животе. Мама собиралась показать сына хирургу поликлиники, но боль усиливалась, и она вызвала скорую. Прибывшая из Красногорска педиатрическая бригада, осмотрев мальчика, сразу поставила диагноз, впоследствии подтверждённый специалистами ДКЦ им. Л. Рошаля. Водитель быстро доставил ребёнка в центр, и ему в тот же день сделали операцию», – говорится в сообщении.В ДКЦ отметили слаженную работу специалистов двух медицинских учреждений Подмосковья. Постановка точного диагноза, медицинская эвакуация в течение «золотого часа» и лечение позволили мальчику через три дня после снятия швов выиграть Международные соревнования по карате имени Героя Советского Союза генерал-майора Г. Зайцева.
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Лора Луганская