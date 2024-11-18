В Видном женщине с осложнённой беременностью помогли родить седьмого ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновского перинатального центра помогли женщине с осложнённой беременностью родить в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 39-летняя женщина с предлежанием плаценты. При такой патологии плацента прикрепляется к внутренней поверхности матки недалеко от выхода в родовые пути. Из-за этого рождение ребёнка естественным путем может быть невозможно.
Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо и выписаны домой под амбулаторное наблюдение в поликлинике.
Махмутова добавила, что перинатальный центр специализируется на родах пациенток с врастанием в несостоятельный рубец на матке. Женщин с таким диагнозом принимают со всей Московской области.
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«У пациентки было пять естественных родов. Шестой ребенок появился на свет в результате экстренного кесарева сечения из-за поперечного положения плода. Седьмой родился тоже в результате кесарева сечения на сроке 37 недель. Девочка здорова, её вес – 3070 г, рост – 51 см.», – рассказала акушер-гинеколог Марина Махмутова.
Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо и выписаны домой под амбулаторное наблюдение в поликлинике.
Махмутова добавила, что перинатальный центр специализируется на родах пациенток с врастанием в несостоятельный рубец на матке. Женщин с таким диагнозом принимают со всей Московской области.
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Лора Луганская