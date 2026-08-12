«Бедствие федерального масштаба»: врач оценил проблему детского ожирения в России

12 августа 2026, 00:04

Врач Кашаба назвал детское ожирение в РФ бедствием федерального масштаба

Фото: iStock/VlarVix

За 2025 год количество случаев детского ожирения в России выросло на 40%, что можно считать настоящим бедствием. Так считает врач-педиатр, иммуногенетик, основатель и руководитель ТГ-канала «Школа дисплатиков доктора Кашабы» Игорь Кашаба





Ранее в российском Минздраве обеспокоились ростом детского ожирения, особенно среди мальчиков. По данным ведомства, в 2024 году от ожирения страдали около 480 тысяч школьников.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Кашаба отметил, что до 1995 года в СССР подобных проблем не было, поскольку условия, в которых росли дети, в целом не предполагали набор лишнего веса.





«С 1995 по 2018 год по тем статистическим данным, которые были доступны, я посчитал — увеличение количества детского ожирения выросло в 2,5 раза за это время. Если за один только 2025 год количество увеличилось на 40%, то это можно уже считать бедствием, такой трагедией, на самом деле, федерального масштаба», — заявил врач.