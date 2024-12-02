Бесплатный онкоскрининг в субботу прошли около 1,3 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 1,3 тыс. жителей Московской области старше 18 лет в минувшую субботу прошли бесплатный онкоскрининг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Женщинам были доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография или УЗИ молочных желёз, мужчинам - ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, жители могли пройти диагностику новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
Как напомнили в ведомстве, всю информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти на онкопортале Минздрава Московской области.
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«Для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных Центрах амбулаторной онкопомощи проводится День открытых дверей. Проверить своё здоровье можно бесплатно. В эту субботу почти 1,3 тыс. человек прошли онкоскрининг и получили консультацию специалистов. У 89 выявили патологию. Их направлены на дообследование», – отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в ведомстве, всю информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти на онкопортале Минздрава Московской области.
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Лора Луганская