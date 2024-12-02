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Бесплатный онкоскрининг в субботу прошли около 1,3 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Около 1,3 тыс. жителей Московской области старше 18 лет в минувшую субботу прошли бесплатный онкоскрининг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Женщинам были доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография или УЗИ молочных желёз, мужчинам - ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, жители могли пройти диагностику новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
«Для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных Центрах амбулаторной онкопомощи проводится День открытых дверей. Проверить своё здоровье можно бесплатно. В эту субботу почти 1,3 тыс. человек прошли онкоскрининг и получили консультацию специалистов. У 89 выявили патологию. Их направлены на дообследование», – отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.


Как напомнили в ведомстве, всю информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти на онкопортале Минздрава Московской области.

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#здоровье
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#минздрав мо
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#онкология
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
Жители Каширы могут проверить здоровье и получить вакцинацию от гриппа
02 декабря 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В передвижном медицинском центре жители Каширы и отдаленных сельских местностей района смогут пройти профилактические осмотры и сделать прививки от гриппа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
3 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д. 17;

4 декабря: с 9:00 до 12:00, д. Топканово, ул. Новая, д. 16;

6 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Богатищево, ул. Новая, д. 13.

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — сообщил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

В рамках профилактического медицинского осмотра проводятся: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиография в соответствии с возрастом, а также осмотр терапевта. При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для более детального обследования.

Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований будут отправлены пациентам в их личные кабинеты на портале «Здоровье».

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#здоровье
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#заболевания
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Подмосковные врачи удалили у пациентки семикилограммовую опухоль матки
02 декабря 2024, 12:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миому матки весом семь килограммов, занявшую всю брюшную полость и сдавившую внутренние органы, удалили врачи Домодедовской больницы у 52-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в области почек, затруднённое дыхание и увеличение живота. Причину проблем — гигантскую миому матки — врачи выявили в ходе диагностики.

«В ходе операции мы удалили миому матки весом семь килограммов. Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Удаленные ткани направлены на гистологический анализ», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Домодедовской больницы Павел Елисеев.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.

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#минздрав мо
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#опухоль
#врачи
#здравоохранение
#операция
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Вакцина от рака в России 2024-2025: последние новости, стоимость лечения и как работает лекарство от онкологии
02 декабря 2024, 12:04

Фото: istockphoto / Andrii Zorii

В современном мире проблема онкологических заболеваний является одной из самых актуальных. Ежегодно миллионы людей сталкиваются с этим диагнозом. Однако благодаря развитию медицины и научным исследованиям появляются новые методы лечения рака, среди которых особое место занимает вакцинация. «Радио 1» расскажет про вакцинацию от этой болезни и о том, как она работает.

Вакцина от рака: последние новости


Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что завершило трёхлетний этап исследований персонализированной противораковой вакцины от рака и планирует начать её использование для лечения пациентов со следующего года. Об этом рассказал глава агентства Вероника Скворцова.

В эксперименте с «самой злокачественной» аденокарциномой кишечника у животных было обнаружено не только замедление роста опухоли, но и уменьшение её объёма на 75–80%.

Благодаря принятому в этом году закону о применении персонализированных препаратов агентство надеется начать использовать вакцину у пациентов со следующего года.

Параллельно проводятся исследования вакцины при других формах рака, таких как меланома (рак кожи) и глиобластома (злокачественная опухоль головного мозга).

Разработка вакцины финансируется государством, а доклинические испытания были завершены в сентябре. Первая фаза клинических исследований начнётся после получения разрешения от Министерства здравоохранения.

Массовые испытания на большом количестве людей не планируются из-за персонализированного характера продукта. Кроме того, в первую очередь вакцину получат пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких.

Что известно о вакцине от рака в России


Разработка вакцины от рака в России представляет собой важный шаг в лечении онкологических заболеваний, открывая новые горизонты для индивидуализированного подхода в медицине.

  • Цель и принцип действия
Вакцина разработана с учетом индивидуальных особенностей пациента, что делает её персонализированной. Она создается на основе биологических данных пациента и направлена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. Вакцина действует исключительно в месте введения, стимулируя иммунные клетки крови и минимизируя воздействие на другие органы.

  • Преимущества мРНК-платформы
Вакцина создается на платформе мРНК-вакцин, что снижает побочные эффекты по сравнению с традиционными методами лечения, такими как химиотерапия. Вакцина действует на опухоль и активирует иммунные клетки в крови, не затрагивая другие органы и системы.

В России клинические испытания мРНК-вакцин будут использовать для лечения меланомы, так как при поверхностной форме рака проще оценить эффективность. В будущем этот метод может быть применён для лечения рака лёгких, некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта и рака почек.

  • Законодательные и клинические этапы
В 2023 году был принят закон, который позволяет использовать персонализированные препараты, что открывает путь к применению вакцины в клинической практике. В 2024 году планируется начать лечение пациентов с использованием этой вакцины, при этом клинические исследования начнутся после получения разрешения Минздрава.

  • Разработка
Разработка вакцины поддерживается несколькими крупными научными учреждениями, такими как Центр имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Доклинические испытания вакцины проводились в течение трёх лет.

Фото: istockphoto / wildpixel

Как работает лекарство от онкологии


Вакцина против рака действует, обучая иммунную систему распознавать и уничтожать клетки, содержащие определённые антигены. Эти антигены извлекаются из раковых клеток, а не из здоровых тканей. Вакцины, основанные на опухолевых антигенах, нацелены на уникальные мутации или пептиды, которые активируются исключительно в опухолевых клетках.

мРНК-вакцина позволяет создавать индивидуальные наборы антигенов и, следовательно, клонов Т-клеточных рецепторов, способных распознавать эти антигены. Благодаря большому количеству антигенов в одной вакцине опухоли становится сложнее уклоняться от иммунного ответа, и вероятность уничтожения всех опухолевых клеток значительно возрастает.

Почему разработка лекарства от рака — это сложно и долго


  • Не все раковые клетки обладают уникальными антигенами, что является ключевым фактором для разработки вакцины. Если иммунная система нацелена на антигены, общие для здоровых клеток, вакцина может непреднамеренно уничтожить их, что может привести к опасным последствиям;

  • раковые клетки способны противостоять попыткам иммунной системы уничтожить их, используя различные механизмы, чтобы стать невидимыми для иммунитета. Кроме того, они эволюционируют, стремясь выжить под воздействием иммунного надзора. В некоторых случаях вакцина может только продлить жизнь, но не вылечить адаптивный рак;

  • успех в борьбе с раком во многом зависит от размера опухоли. Даже если иммунный ответ будет достаточным, он может оказаться недостаточным для полного устранения онкологии. Кроме того, сам иммунитет может ослабить организм, особенно если он уже ослаблен другими заболеваниями или возрастом. Если будет найдена эффективная вакцина против определённого типа рака, её необходимо будет адаптировать для разных групп населения, включая пожилых людей, детей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания;

  • Следует учесть, что разработка мРНК-вакцины предполагает создание индивидуального препарата, то есть каждому пациенту потребуется своя сыворотка, основанная на анализе опухоли. Производство такой вакцины займёт много времени (опухоль может измениться за это время) и будет дорогостоящим. Для того чтобы препарат действительно помог, его доступность должна быть обеспечена.

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Какие существуют вакцины от онкологии


С начала 1990-х годов для лечения рака мочевого пузыря успешно применяется вакцина БЦЖ. Изначально она создавалась для борьбы с туберкулёзом, но оказалась эффективной и против рака мочевого пузыря.

В 2010 году была одобрена вакцина «Провендж», предназначенная для борьбы с раком предстательной железы. С 2015 года используется вакцина «Имгилик», содержащая онколитический вирус на основе герпеса. Этот препарат помогает в лечении меланомы, но вызывает те же симптомы, что и герпес.

Новая мРНК-вакцина Moderna от меланомы (рака кожи) в ходе предварительных исследований показала снижение риска рецидива и смертности среди участников эксперимента вдвое. Однако ей ещё предстоит пройти третью стадию клинических испытаний.

Стоимость лечения рака с помощью вакцины


Примерная стоимость лечения рака с помощью вакцины составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей в России и от 200 до 400 тысяч долларов в США.

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#вакцина
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Офтальмолог развеяла главный миф о пользе черники для зрения
Офтальмолог Ашрафова: черника полезна для зрения лишь в долгосрочной перспективе
02 декабря 2024, 11:46

Фото: iStock/Sarsmis

Черника действительно полезная для зрения, однако положительный эффект будет проявляться лишь при долгосрочном ее употреблении. Об этом сообщила врач-офтальмолог Сабина Ашрафова. Она подчеркнула, что при этом ягоду стоит есть регулярно, просто не стоит ждать от нее чуда.
«Черника действительно полезна для глаз, но ее действие основано на постепенном накопительном эффекте. Употребляйте ягоду регулярно как часть сбалансированного рациона, и ее свойства помогут сохранить здоровье не только глаз, но и всего организма. Однако не стоит ожидать чуда — улучшение зрения требует комплексного подхода», — поделилась она в беседе с NEWS.ru.
Ашрафова пояснила, что в чернике содержатся антоцианы — пигмент, который оказывает положительное влияние на зрение после воздействия яркого света, а также укрепляет сетчатку и кровеносные сосуды.

Ранее сообщалось, что врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребенку, едва не ослепшему от катаракты. Острота зрения школьницы в один момент упала до 0,1 диоптрии.

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#врачи
#зрение
#здоровье
#рост
#ягоды
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В Подмосковье с начала года устроились на работу 230 земских врачей и фельдшеров
02 декабря 2024, 10:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На работу в медицинские организации Подмосковья с начала года вышли 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров». Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«В регионе действует широкий перечень мер соцподдержки медиков. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» мы не только поддерживаем специалистов, устраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено на отдалённых территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров», – уточнил министр.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области для привлечения медицинских кадров в село реализуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно.

Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики и семейной медицины, онкологи, неврологи, рентгенологи, представители других специальностей.

Подать заявку можно в кадровой службе своей медицинской организации. Подробно узнать о программе и других мерах поддержки для медицинских специалистов можно на сайте.

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#минздрав мо
#здоровье
#подмосковье
#московская область
#земский доктор
#врач
#социальная поддержка
#максим забелин
#министр
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Врачи Детского центра избавили мальчика от опухоли, состоящей из тканей зуба
02 декабря 2024, 10:44

Фото: телеграм-канал ДКЦ

В Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске вылечили ребёнка с доброкачественной опухолью верхней челюсти. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступил девятилетний мальчик с врождённой патологией. Врачи поставили ему диагноз «цементома верхней челюсти». Заболевание представляет собой твёрдую опухоль, состоящую из тканей зуба. Хирурги с помощью пьезоскальпеля удалили опухоль вместе с зубом из челюсти маленького пациента», - говорится в сообщении.
Операция длилась более часа. Врачам удалось сохранить контуры средней зоны лица ребёнка. Чувствительность лица также сохранена. Мальчик восстанавливается в стационаре и готовится к выписке.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

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#здоровье
#здравоохранение
#дкц
#красногорск
#дети
#хирург
#пациенты
#подмосковье
#московская область
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Эпидемиолог назвал число живущих с ВИЧ-инфекцией россиян
Эпидемиолог Покровский: примерно 1,2 млн россиян являются ВИЧ-инфицированными
01 декабря 2024, 22:34

Фото: istockphoto/Motortion

Примерно 1,2 миллиона россиян ВИЧ-инфицированы, каждый год выявляют приблизительно 60 тысяч новых пациентов, рассказал «Интерфаксу» эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он уточнил, что в последние три года количество новых инфицированных снижается.
«За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, и по настоящее время, ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 млн россиян», — пояснил специалист.
Покровский добавил, что в настоящее время около полумиллиона человек уже мертвы, а наибольшее количество случаев заболевания выявили в 2016 году.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали рост заболеваемости пневмонией. Специалисты разъяснили, кто возбудитель заболевания и как оно передается.

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Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией зафиксировали в России
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#россия
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#эпидемия
#новости
#здоровье
#болезни
#врачи
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Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости пневмонией
Роспотребнадзор назвал ситуацию с микоплазменной пневмонией контролируемой
01 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/megaflopp

Уровень заболеваемости микроплазменной пневмонией в России находится под контролем, хотя в период сезонного подъема не стоит забывать о профилактике. Так информацию о росте количества заболевших прокомментировали в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
Уточняется, что возбудителем микроплазменной пневмонии являются бактерии Мycoplasma pneumoniae. Они передаются воздушно-капельным путем.

По данным ведомства, основные симптомы — кашель и боль в груди. В группе риска находятся дети, пожилые люди, а также люди с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. В Роспотребнадзоре заключили, что бактерии разрушаются под действием температуры, а также моющих и дезинфицирующих средств.

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#дети
#вич
#рост
#симптомы
#пожилые люди
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Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией зафиксировали в России
01 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Choreograph

В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом информируют «Известия».
Уточняется, что дети и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе риска. По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Сергея Ложкина, опасность болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов.

«Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям, — цитируют специалиста «Известия».

Среди симптомов также выделяют общую слабость, насморк, боль в горле и мышцах, озноб. Медики рекомендуют сделать вакцинацию от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа.

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