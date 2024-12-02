Жители Каширы могут проверить здоровье и получить вакцинацию от гриппа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В передвижном медицинском центре жители Каширы и отдаленных сельских местностей района смогут пройти профилактические осмотры и сделать прививки от гриппа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
3 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д. 17;
4 декабря: с 9:00 до 12:00, д. Топканово, ул. Новая, д. 16;
6 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Богатищево, ул. Новая, д. 13.
В рамках профилактического медицинского осмотра проводятся: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиография в соответствии с возрастом, а также осмотр терапевта. При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для более детального обследования.
Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований будут отправлены пациентам в их личные кабинеты на портале «Здоровье».
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4 декабря: с 9:00 до 12:00, д. Топканово, ул. Новая, д. 16;
6 декабря: с 10:00 до 13:00, п. Богатищево, ул. Новая, д. 13.
«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — сообщил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
В рамках профилактического медицинского осмотра проводятся: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиография в соответствии с возрастом, а также осмотр терапевта. При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для более детального обследования.
Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований будут отправлены пациентам в их личные кабинеты на портале «Здоровье».
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Дайана Хусинова