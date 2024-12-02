В Подмосковье с начала года устроились на работу 230 земских врачей и фельдшеров

Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом — красная ленточка. Она выражает поддержку, сочувствие и надежду на будущее без ВИЧ. Распространение вируса является одной из основных угроз в сфере здравоохранения. В 2024 году в Московской области проверку на ВИЧ прошли 2,2 миллиона человек, на 255 тысяч больше, чем в аналогичный период 2023 года.



Врач-инфекционист Дубненской больницы Павел Стрибук, напоминая о важности ранней диагностики ВИЧ-инфекции, рассказал, что каждый житель может анонимно и бесплатно пройти тестирование в инфекционном кабинете поликлиники, узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию специалиста. Раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции позволяет человеку вести активную полноценную жизнь, подчеркнул Стрибук.