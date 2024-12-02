В Подмосковье с начала года устроились на работу 230 земских врачей и фельдшеров

Фото: пресс-служба Минздрава МО
На работу в медицинские организации Подмосковья с начала года вышли 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров». Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«В регионе действует широкий перечень мер соцподдержки медиков. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» мы не только поддерживаем специалистов, устраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено на отдалённых территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров», – уточнил министр.Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области для привлечения медицинских кадров в село реализуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно.
Принять участие в программе могут врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики и семейной медицины, онкологи, неврологи, рентгенологи, представители других специальностей.
Подать заявку можно в кадровой службе своей медицинской организации. Подробно узнать о программе и других мерах поддержки для медицинских специалистов можно на сайте.
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Лора Луганская