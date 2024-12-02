Подмосковные врачи удалили у пациентки семикилограммовую опухоль матки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Миому матки весом семь килограммов, занявшую всю брюшную полость и сдавившую внутренние органы, удалили врачи Домодедовской больницы у 52-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в области почек, затруднённое дыхание и увеличение живота. Причину проблем — гигантскую миому матки — врачи выявили в ходе диагностики.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.
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«В ходе операции мы удалили миому матки весом семь килограммов. Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Удаленные ткани направлены на гистологический анализ», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Домодедовской больницы Павел Елисеев.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.
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Лев Каштанов