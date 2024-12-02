Подмосковные врачи удалили у пациентки семикилограммовую опухоль матки

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Миому матки весом семь килограммов, занявшую всю брюшную полость и сдавившую внутренние органы, удалили врачи Домодедовской больницы у 52-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.