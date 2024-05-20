Бесплатную диспансеризацию с начала года прошли более 1 млн жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 1 млн миллиона жителей Московской области прошли в этом году бесплатную диспансеризацию, из них более 240 тыс. – углублённую. Об этом в День здорового образа жизни Подмосковья рассказали в пресс-службе Мособлдуме.
В регионе организовано проведение Единых дней диспансеризации.
Записаться на медобследование при наличии приглашения для прохождения диспансеризации можно по ссылке на портале госуслуг Московской области «Здравоохранение». Там же содержится подробная информация о прохождении диспансеризации.
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«В 2024 году проведено 342 таких мероприятия. Обследования прошли более 30 тыс. человек. Также проведён уже 251 «День семейного здоровья» с участием 16 тыс. жителей», – отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Записаться на медобследование при наличии приглашения для прохождения диспансеризации можно по ссылке на портале госуслуг Московской области «Здравоохранение». Там же содержится подробная информация о прохождении диспансеризации.
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Лора Луганская