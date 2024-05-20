В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с инфарктом и его опасным для жизни осложнением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в центр 57-летнего пациента с инфарктом миокарда. Причиной стал острый коронарный синдром – закупорка тромбом коронарной артерии, питающей сердце. Из-за этого сердечная мышца не получала кислород.
После восстановления кровотока в артерии и нормализации работы сердечной мышцы мужчина в сознании был проведён в реанимацию, через сутки – в палату, а через неделю – выписан. Сейчас он проходит реабилитацию в поликлинике по месту жительства и чувствует себя хорошо.
Специалисты отмечают, что проведение подобных операций в Орехово-Зуевской больнице стало возможным благодаря открытию регионального сосудистого центра, оснащённого передовым оборудованием.
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«Мы экстренно подняли пациента в операционную и удалили тромб, восстановив питание сердца. Во время операции у мужчины случилась фибрилляция желудочков сердца – хаотичное и высокочастотное сокращение сердечной мышцы. Это состояние могло привести к остановке сердца, поэтому пациенту выполнили дефибрилляцию двумя импульсами и продолжили операцию», – рассказал заведующий сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.
После восстановления кровотока в артерии и нормализации работы сердечной мышцы мужчина в сознании был проведён в реанимацию, через сутки – в палату, а через неделю – выписан. Сейчас он проходит реабилитацию в поликлинике по месту жительства и чувствует себя хорошо.
Специалисты отмечают, что проведение подобных операций в Орехово-Зуевской больнице стало возможным благодаря открытию регионального сосудистого центра, оснащённого передовым оборудованием.
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Лора Луганская