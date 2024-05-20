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В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением

20 мая 2024, 15:53
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с инфарктом и его опасным для жизни осложнением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в центр 57-летнего пациента с инфарктом миокарда. Причиной стал острый коронарный синдром – закупорка тромбом коронарной артерии, питающей сердце. Из-за этого сердечная мышца не получала кислород.
«Мы экстренно подняли пациента в операционную и удалили тромб, восстановив питание сердца. Во время операции у мужчины случилась фибрилляция желудочков сердца – хаотичное и высокочастотное сокращение сердечной мышцы. Это состояние могло привести к остановке сердца, поэтому пациенту выполнили дефибрилляцию двумя импульсами и продолжили операцию», – рассказал заведующий сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.


После восстановления кровотока в артерии и нормализации работы сердечной мышцы мужчина в сознании был проведён в реанимацию, через сутки – в палату, а через неделю – выписан. Сейчас он проходит реабилитацию в поликлинике по месту жительства и чувствует себя хорошо.

Специалисты отмечают, что проведение подобных операций в Орехово-Зуевской больнице стало возможным благодаря открытию регионального сосудистого центра, оснащённого передовым оборудованием.

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Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ
20 мая 2024, 10:29

Фото: Istockphoto / zoka74

Школьник в период сдачи Единого госэкзамена должен отказаться от любых диет. Об этом сообщил врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.
«Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным – включать продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Это, например, сыр, творог, натуральный йогурт, чёрный шоколад и фрукты», – сказал Асанов РИА Новости.
По словам врача, школьнику стоит исключить из рациона газировку, фастфуд и чипсы. Они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. Это приведёт к ухудшению концентрации внимания.

Ранее сообщалось, что основной период ЕГЭ в этом году пройдёт с 23 мая по 5 июля.

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Сомнолог Кудинов заявил о крайней опасности ночной работы
Сомнолог Кудинов: Работа ночью может привести к онкологии
17 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/dusanpetkovic

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что работа в ночные часы вредна для организма настолько, что может вызвать онкологию, а также проблемы с сердцем.
Также в группу риска входят люди с графиком 2/2.

«Со временем возникает бессонница. Отоспать необходимые 8 часов станет невозможно, и у человека возникнет хронический недосып, что повлечет за собой проблемы с трудоспособностью. Но по сравнению с развивающимися сердечно-сосудистыми болезнями это не так страшно. А падение иммунитета повлечет за собой ещё и онкологические заболевания», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Ранее врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.

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Энтомолог Гниенко объяснил жжение и зуд от укуса мошкары
Энтомолог Гниенко объяснил реакции на укусы мошкары её слюной
17 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/globalmoments

Энтомолог Юрий Гниенко заявил, что после укуса мошкары возникает зуд и жжение из-за впрыснутой в кровь слюны насекомых.
«Все укусы — для чего? Чтобы выпить кровь. А кровь сворачивается. Чтобы она не сворачивалась, они туда впрыскивают свою слюну, которая препятствует сворачиванию. Вот эта впрыснутая слюна вызывает зуд, жжение, даже отёк бывает. Теоретически, если их много, и они облепят человека со всех сторон, то это может и к летальному исходу привести», — отметил в беседе с Pravda.Ru Гниенко.

Защититься от этого невозможно, а вот справиться с последствиями укусов вполне реально. Специалист порекомендовал дезинфицировать место укуса, принять антигистаминные препараты при необходимости и обратиться к врачу. Он добавил, что место укуса нельзя расчёсывать.

До этого россиянам рассказали, что нельзя делать при укусе пчелы или осы. Так, специалисты утверждают, что нельзя игнорировать укус, размахивать руками, прикладывать подорожник, травмировать и расчёсывать рану, а также оставаться на месте нападение насекомого. Как пишет Общественная Служба Новостей, в такой ситуации лучше осмотреть укус и вытащить пинцетом жало, если оно осталось, обработать рану антисептиком, приложить лёд, много пить, принять антигистаминное средство и при необходимости и ухудшении состояния обратиться к врачу.

Ранее врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук рассказал, как влияет укус клеща на человеческий организм и как обезопасить себя.

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#препараты
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Врач Умнов озвучил смертельную дозу водки
Врач Умнов назвал смертельной дозой литр водки за час
17 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/GANNAMARTYSHEVA

Преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что литр водки, употреблённый в течение часа, может стать смертельным для человека.
«Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Также врач перечислил признаки алкогольного отравления, к которым отнёс падение температуры, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязную речь, галлюцинации и эпилептические припадки.

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Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей
17 мая 2024, 18:46

Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства помогли двум несовершеннолетним, пострадавших от укусов змей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В детское хирургическое отделение со змеиными укусами поступили два ребёнка – 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. Школьник, гуляя в поле, нечаянно наступил на змею, и она укусила его. Девочка хотела провести фотосессию со змеёй и не рассчитала последствий.
«Юных пациентов госпитализировали в детское хирургическое отделение и назначили лечение. В обоих случаях змеи оказались не ядовитыми. Спустя непродолжительный период стационарного лечения дети были выписаны», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением, главный внештатный детский хирург Минздрава Московской области Владимир Трунов.
Специалисты призвали соблюдать технику безопасности при прогулках по лесам и полям. Необходимо внимательно смотреть под ноги, а при обнаружении змеи не приближаться к ней и не пытаться взять в руки. Если змея всё же укусила, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
«Не паникуйте – волнение только стимулирует ускорение сердечного ритма и приводит к быстрому проникновению яда в кровь. Дышите медленно и глубоко. Осмотрите место укуса. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, так как это грозит серьёзными осложнениями вплоть до летального исхода», – посоветовал заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Мишура.
Он напомнил, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд, так как он может проникнуть в организм через слизистую оболочку рта. Место укуса лучше обработать антисептиком, перекисью водорода, раствором марганцовки или йодом. Не нужно перетягивать пострадавшую конечность жгутом, так как это только усилит воздействие яда и может привести к некрозу.

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Врач Блинова заявила об устойчивости гипертонии к лечению
17 мая 2024, 17:44

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова заявила, что встречаются случаи, когда гипертония не поддаётся лечению из-за её устойчивости.
Такую гипертонию называют не только устойчивой, но и резистентной.

«Тогда мы пытаемся скорректировать медикаментозное лечение, добавляя другие препараты. Каких-то новых доказанных методов лечения резистентной гипертонии нет, поэтому мы возлагаем большие надежды на аппаратные методики, которые активно изучаются и совершенствуются, а также на разработку новых антигипертензивных препаратов», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто предупредил, что разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии.

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В Одинцовском округе достроят ещё пять поликлиник и ФАП
17 мая 2024, 15:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Одинцовском городском округе рассчитывают в 2024-2025 годах ввести в эксплуатацию ещё пять поликлиник. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Планируется достроить и ввести в эксплуатацию пять поликлиник – в посёлке Заречье, селе Ромашково, Звенигороде, жилых комплексах «Одинцово-1» и «Гусарская Баллада». А в посёлке Дубки начнёт работу новый фельдшерско-акушерский пункт», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам встречи.
Андрей Иванов также доложил губернатору, что продолжается капремонт социальных объектов. Работы идут в стационаре Перхушковской больницы и в хирургическом корпусе Одинцовской больницы.

За последние пять лет в сфере здравоохранения было построено шесть поликлиник и три офиса врача общей практики. Самая большая из новых поликлиник, на 1,5 тыс. посещений в смену, заработала в Одинцове.

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В Подмосковье с начала года профосмотры прошли около 500 тысяч детей
17 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 500 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года профосмотры прошли уже почти 500 тысяч детей, что на 79 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что для удобства маленьких пациентов и их родителей профилактический осмотр можно пройти не только в поликлинике, но и в школе, когда туда выезжают бригады врачей.

В министерстве напомнили, что все данные о прохождении и результатах профилактического медицинского осмотра поступят в личный кабинет родителей в течение 45 дней.

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#здравоохранение
#медицина
#дети
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Кардиолог объяснил, как разговоры по телефону провоцируют развитие гипертонии
Кардиолог Шляхто: разговоры по телефону приводят к гипертонии
17 мая 2024, 05:12

Фото: istock / dragana991

Разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, сообщает «АиФ».
«Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», — рассказал Шляхто.
Кардиолог также обратил внимание на важность регулярной гигиены полости рта и соблюдения здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с давлением выше 140 на 90 он порекомендовал кататься на велосипеде и заниматься плаванье, а обладателям пониженного давления – обратить внимание на силовые тренировки.

Шляхто отметил, что чистка зубов два раза в день и больше серьёзно снижает риск развития инсультов и инфарктов.

Ранее кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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