Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания
«Получить бесплатную консультацию квалифицированного специалиста в центре «Саввино» сможет любая женщина. Эксперты расскажут, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, какие обстоятельства этому препятствуют и как их избежать, а также как кормящей матери позаботиться о своём здоровье», — цитируются в сообщении слова завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей, неонатолога Дениса Аксёнова.Аксёнов подчеркнул, что грудное вскармливание крайне полезно младенцу, оно положительно влияет на его иммунитет и помогает развитию пищеварительной и прочих систем организма ребёнка.
Адрес центра грудного вскармливания «Саввино»: Балашиха, микрорайон Саввино, Саввинская улица, дом №15. Телефон: +7-495-522-15-65.
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