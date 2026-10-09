Врач предупредила об ухудшении четкости зрения после бессонной ночи
Даже одна ночь без сна способна временно ухудшить четкость зрения и вызвать сухость, жжение и покраснение глаз. Об этом RT сообщила профессор, доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
По ее словам, недостаток сна приводит к снижению выработки слезы и нарушению стабильности слезной пленки, что вызывает быстрое пересыхание поверхности глаза и периодическое размытие изображения. Регулярное недосыпание увеличивает риск развития синдрома сухого глаза, предупреждает офтальмолог.
Шилова подчеркнула, что неприятные симптомы обычно исчезают после хорошего отдыха. Большинство взрослых, согласно ее мнению, нуждаются в 7–9 часах сна ежедневно. Эксперт отметила, что недосып ухудшает концентрацию и скорость обработки зрительной информации, затрудняя работу с мелкими деталями, чтение и сосредоточение на экране.
Для предотвращения проблем с глазами специалист рекомендует соблюдать режим сна, делать паузы при работе за компьютером и чаще моргать. При выраженной сухости она советует использовать увлажняющие капли без консервантов, учитывая состояние глаз, и не заменять сон кофе или энергетиками.
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