Врач предупредила об ухудшении четкости зрения после бессонной ночи

09 октября 2026, 10:24

Врач Шилова: Регулярный недосып повышает риск обострения синдрома сухого глаза

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Даже одна ночь без сна способна временно ухудшить четкость зрения и вызвать сухость, жжение и покраснение глаз. Об этом RT сообщила профессор, доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Шилова.