Врач Комиссарова назвала неожиданные факторы риска развития рака желудка

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Гастроэнтеролог клиники Яна Комиссарова заявила, что употребление большого количества соли и солёной пищи может спровоцировать развитие рака желудка.
Она пояснила, что более 5 г соли в сутки повреждает слизистую оболочку желудка, стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает действие других канцерогенов.
Также на развитие болезни оказывают влияние курение и алкоголь, говорит врач.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что любая арбузная диета может нанести существенный вред организму.
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«Злоупотребление переработанным мясом также повышает риск развития рака. Дело в том, что эти продукты содержат канцерогены, которые провоцируют мутации в клетках желудка. Поэтому их можно включать в рацион лишь иногда в небольшом количестве», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.
Также на развитие болезни оказывают влияние курение и алкоголь, говорит врач.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что любая арбузная диета может нанести существенный вред организму.
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Мелисса Тимофеева