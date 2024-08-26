В Подмосковье началась вакцинация детей и взрослых от гриппа

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в 35 парках Московской области вновь можно будет проверить своё здоровье. Выездные бригады врачей станут работать в 34 городских округах – в Красногорске, Лобне, Серпухове, Луховицах, Волоколамске и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.