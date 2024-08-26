В Подмосковье началась вакцинация детей и взрослых от гриппа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области стартовала кампания по вакцинации взрослого и детского населения от гриппа. В поликлиники региона поставлена современная и безопасная отечественная вакцина, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В осенний период фиксируется подъём простудных и вирусных заболеваний, поэтому важно защитить себя и близких. Чтобы иммунитет успел сформироваться, нужно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас. В этом году планируется привить около 4,5 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей», – отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведёт осмотр и направит на прививку.
Записаться на приём к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.
По данным министерства, в прошлом году план по вакцинации от гриппа в Московской области был перевыполнен. Тогда прививку сделали более 4,6 млн жителей.
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Лора Луганская