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Подмосковный гинеколог Бесараба рассказала, как справиться с отёками при беременности

Подмосковный гинеколог рассказала, как справиться с отёками при беременности
23 августа 2024, 23:02
Фото: iStock / Mykola Sosiukin

Фото: iStock / Mykola Sosiukin

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Отёки развиваются у 50-80% беременных женщин и не всегда требуют специального лечения.
Небольшое накапливание жидкости во время беременности является нормальным, особенно в третьем триместре, сообщила врач акушер-гинеколог Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Бесараба. По её словам, это связано с действием гормона прогестерона.
«Отёки лечить не нужно, но требуется наблюдение и контроль, так как они могут быть начальной стадией преэклампсии, что является более серьёзным осложнением. При появлении отеков не нужно заниматься самолечением, пить мочегонные препараты или ограничивать приём жидкости. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом», – посоветовала доктор, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.


При появлении отёков следует соблюдать режим дня, стараться не переутомляться и хорошо отдыхать. Продолжительность сна во время беременности должна составлять не менее 8 часов. В течение дня необходима умеренная физическая активность – неспешные прогулки на свежем воздухе или плавание в бассейне.

Бороться с появлением отёчности помогает выбор удобной обуви. Это мягкие туфли с невысоким каблуком. Для улучшения оттока жидкости и улучшения кровообращения в ногах их периодически нужно держать приподнятыми или делать массаж.

Кроме того, рекомендуется избегать длительного нахождения в одной позе. Долгое стояние или сидение без движения приводит к появлению отёков.

Не стоит увлекаться слишком солёной пищей, так как соль задерживает воду, увеличивая в несколько раз риск возникновения отёков. В идеале пищу лучше не досаливать, отметила Бесараба.

Помимо этого, следует соблюдать питьевой режим. Ограничивать употребление жидкости при возникновении отёков ни в коем случае нельзя. Недостаток воды приведёт к обратному эффекту: организм начнёт запасать жидкость, и отёчность только увеличится. Во время беременности необходимо употреблять в среднем от 1,5 до 2,5 литров жидкости в день.

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#московская область
Врач Комиссарова назвала неожиданные факторы риска развития рака желудка
Врач Комиссарова: Избыток соли может спровоцировать рак желудка
23 августа 2024, 20:34

Фото: iStock/WS Studio

Гастроэнтеролог клиники Яна Комиссарова заявила, что употребление большого количества соли и солёной пищи может спровоцировать развитие рака желудка.
Она пояснила, что более 5 г соли в сутки повреждает слизистую оболочку желудка, стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает действие других канцерогенов.

«Злоупотребление переработанным мясом также повышает риск развития рака. Дело в том, что эти продукты содержат канцерогены, которые провоцируют мутации в клетках желудка. Поэтому их можно включать в рацион лишь иногда в небольшом количестве», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Также на развитие болезни оказывают влияние курение и алкоголь, говорит врач.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что любая арбузная диета может нанести существенный вред организму.

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Врач Кашух заявила об опасности арбузной диеты
23 августа 2024, 20:24

Фото: iStock/macniak

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что любая арбузная диета может нанести существенный вред организму.
«Любая монодиета типа арбузной — это вред для организма. Даже если вес после неё снизится, потом он вернётся с прибавкой. Арбузная диета лишена белка, в ней много быстрых углеводов, а значит, полноценного насыщения она не принесёт. Как только лишняя жидкость покинет желудок, вернётся и чувство голода. Необходимых для работы организма жиров в арбузе тоже нет», — объяснила в беседе с Газета.ру врач.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказывала, что яблоки — один из самых доступных источников питания, в котором есть целая гамма питательных веществ.

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В Волоколамской больнице начал работать цифровой рентген-аппарат
23 августа 2024, 20:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В приёмном отделении Волоколамской больницы запустили новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Главный принцип успешного лечения – точная диагностика. Для этого мы продолжаем закупать тяжёлое медоборудование для наших больниц. Новый цифровой рентген-аппарат в Волоколамской больнице установлен взамен устаревшего оборудования. На закупку было выделено около 20 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На аппарате планируют проводить около 50 исследований в смену. Специалисты смогут получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Обследование проводится быстрее, чем на аналоговой медтехнике, а результаты сохраняются в электронном виде.

Как отметили в министерстве, оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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На медосмотры из сельской местности доставили 18 тыс. подмосковных пенсионеров
23 августа 2024, 19:19

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 18 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили с начала года на диспансеризацию. Этой работой занимаются социальные центры региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Пенсионерам важно проходить диспансеризацию не реже раза в год. Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и вовремя начать лечение. Социальные центры региона работают в тандеме с медучреждениями, чтобы обеспечивать доставку пожилых людей из отдалённых деревень и сёл, которым порой трудно самостоятельно добраться до поликлиники», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Чтобы предупредить заболевание и увеличить продолжительность жизни населения, в Подмосковье реализуют нацпроект «Демография» и региональный – «Старшее поколение».

Как пояснили в ведомстве, социальные центры региона вместе с медучреждением составляют план проведения осмотров. Затем жителей организованно забирает спецтранспорт с мобильной бригадой. После прохождения осмотра и сдачи анализов пенсионеров привозят обратно домой.

Доставка до лечебного учреждения бесплатная. Подать заявку на диспансеризацию можно в ближайшем учреждении здравоохранения или социальной защиты.

Подробнее о доставке можно узнать по телефону горячей линии 122, добавочный – 6.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#диспансеризация
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#подмосковье
#московская область
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Россиянам раскрыли одно важное противопоказание к винирам
Стоматолог Першина: Виниры не ставятся при отсутствии зубов
23 августа 2024, 18:52

Фото: iStock/mbz-photodesign

Ведущая программы «Доктор И», врач-стоматолог Ирина Першина заявила, что единственным противопоказанием к постановке виниров может быть отсутствие зубов.
«Если у человека нет зубов, то это является противопоказанием к винирам, потому что их только на зубы можно приклеить. А так противопоказаний практически не существует», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Першиной.

До этого врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова заявила, что у человека на глазном яблоке могут наблюдаться так называемые пигментные пятна. По словам специалиста, они не приносят вреда.

«Пигментные пятна бывают не только на коже, но и на глазном яблоке, они называются пигментными невусами. Они безобидны, как и любая родинка, которая не растет и не меняется. Такие пятна имеют разную форму, их цвет в основном коричневый или черный. Человеку они не приносят никакого дискомфорта и никак не влияют на зрение», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Аскерова.

При этом она отметила, что при наличии таких пятен следует регулярно наблюдаться у врача.

Ранее сообщалось, что около 190 тыс. жителей Московской области с начала 2024 года уже пришли онкоскрининг полости рта.

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Диетолог Круглова призвала с осторожностью относиться к БАДам

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#зрение
#здоровье
#врач
#зубы
#офтальмолог
#стоматолог
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Диетолог Круглова призвала с осторожностью относиться к БАДам
23 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/guteksk7

Диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что к принятию биологически активных добавок (БАДам) стоит относится с осторожностью.
Она рекомендовала не принимать такие препараты самостоятельно в самоназначаемых дозировках. Здесь лучше посоветоваться с врачом.

«В данном случае не работает принцип «чем больше, тем лучше». Если принимать добавки сверх необходимого, то это не даст каких-то преимуществ для здоровья. Но надо, чтобы это было не самолечение, а врач назначал такие препараты, потому что важно выбрать препарат, который будет содержать оптимальную дозу Omega-3, чтобы это было не пальцем в небо», – прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Круглова.

А вот что можно сделать вполне самостоятельно, так это убрать в домашних условиях синяки под глазами. Так, для этого специалисты рекомендуют высыпаться, соблюдать нормальный рацион питания, пить достаточное количество воды. Как пишет Общественная Служба Новостей, также не помешают увлажняющий крем, патчи и холодные компрессы.

Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.

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#врач
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#специалисты
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#служба
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35 подмосковных парков приглашают проверить здоровье в выходные
23 августа 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в 35 парках Московской области вновь можно будет проверить своё здоровье. Выездные бригады врачей станут работать в 34 городских округах – в Красногорске, Лобне, Серпухове, Луховицах, Волоколамске и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Призываем всех жителей региона ответственно относиться к здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию «Проверь своё здоровье в парке». Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для прохождения осмотра медиков при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику по месту жительства на углублённое обследование.

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#подмосковье
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Онкоскрининг полости рта с начала года прошли 190 тыс. жителей Подмосковья
23 августа 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 190 тыс. жителей Московской области с начала 2024 года уже пришли Онкоскрининг полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На приёме у стоматолога пациентам проводят диагностику новообразований – люминесцентную стоматоскопию. Такой вид исследований позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.
«Такая диагностика злокачественных новообразований необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тыс. жителей региона. В результате у 322 человек заподозрили онкологическое заболевание. Всех их направили на дополнительное обследование», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Люминесцентная стоматоскопия проводится специальной лампой. Стоматолог направляет её в полость рта. Любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет предположить онкологию.

Как отметили в министерстве, диагностика проводится бесплатно.
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#здравоохранение
#минздрав мо
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#онкология
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#подмосковье
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Подмосковной пенсионерке удалили гигантскую опухоль яичника
23 августа 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двухлитровую опухоль яичника удалили врачи Истринской больницы у 74-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в гинекологическое отделение с жалобами на сильные боли в животе. Выяснилось, что ранее у пациентки была выявлена опухоль яичника, однако за лечением женщина не обращалась», — говорится в сообщении.
Прооперировать пациентку сразу врачи не могли из-за ряда сопутствующих заболеваний, включая мерцательную аритмию и повышенное давление.

«Мы провели коррекционную терапию и стабилизировали состояние женщины. А после этого провели успешную операцию и удалили опухоль объемом около двух литров», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главврача по медицинской части Дмитрий Бурдин.
В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

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