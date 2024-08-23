Подмосковный гинеколог Бесараба рассказала, как справиться с отёками при беременности

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Отёки развиваются у 50-80% беременных женщин и не всегда требуют специального лечения.
Небольшое накапливание жидкости во время беременности является нормальным, особенно в третьем триместре, сообщила врач акушер-гинеколог Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Бесараба. По её словам, это связано с действием гормона прогестерона.
При появлении отёков следует соблюдать режим дня, стараться не переутомляться и хорошо отдыхать. Продолжительность сна во время беременности должна составлять не менее 8 часов. В течение дня необходима умеренная физическая активность – неспешные прогулки на свежем воздухе или плавание в бассейне.
Бороться с появлением отёчности помогает выбор удобной обуви. Это мягкие туфли с невысоким каблуком. Для улучшения оттока жидкости и улучшения кровообращения в ногах их периодически нужно держать приподнятыми или делать массаж.
Кроме того, рекомендуется избегать длительного нахождения в одной позе. Долгое стояние или сидение без движения приводит к появлению отёков.
Не стоит увлекаться слишком солёной пищей, так как соль задерживает воду, увеличивая в несколько раз риск возникновения отёков. В идеале пищу лучше не досаливать, отметила Бесараба.
Помимо этого, следует соблюдать питьевой режим. Ограничивать употребление жидкости при возникновении отёков ни в коем случае нельзя. Недостаток воды приведёт к обратному эффекту: организм начнёт запасать жидкость, и отёчность только увеличится. Во время беременности необходимо употреблять в среднем от 1,5 до 2,5 литров жидкости в день.
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«Отёки лечить не нужно, но требуется наблюдение и контроль, так как они могут быть начальной стадией преэклампсии, что является более серьёзным осложнением. При появлении отеков не нужно заниматься самолечением, пить мочегонные препараты или ограничивать приём жидкости. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом», – посоветовала доктор, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
При появлении отёков следует соблюдать режим дня, стараться не переутомляться и хорошо отдыхать. Продолжительность сна во время беременности должна составлять не менее 8 часов. В течение дня необходима умеренная физическая активность – неспешные прогулки на свежем воздухе или плавание в бассейне.
Бороться с появлением отёчности помогает выбор удобной обуви. Это мягкие туфли с невысоким каблуком. Для улучшения оттока жидкости и улучшения кровообращения в ногах их периодически нужно держать приподнятыми или делать массаж.
Кроме того, рекомендуется избегать длительного нахождения в одной позе. Долгое стояние или сидение без движения приводит к появлению отёков.
Не стоит увлекаться слишком солёной пищей, так как соль задерживает воду, увеличивая в несколько раз риск возникновения отёков. В идеале пищу лучше не досаливать, отметила Бесараба.
Помимо этого, следует соблюдать питьевой режим. Ограничивать употребление жидкости при возникновении отёков ни в коем случае нельзя. Недостаток воды приведёт к обратному эффекту: организм начнёт запасать жидкость, и отёчность только увеличится. Во время беременности необходимо употреблять в среднем от 1,5 до 2,5 литров жидкости в день.
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Лора Луганская